中國首次實現HUSTER-68無人艇＋無人機全自動起降

▲大陸華中科技大學完成了無人機艇協同起降任務。（圖／華中科技大學）



大陸中心／綜合報導

大陸華中科技大學的全自主無人艇創新團隊近日完成了機艇協同運動起降，採用的是自主研發的HUSTER-68無人艇和無人機。團隊相關負責人指出，在自主無人艇航行過程中實現無人機自主起降極具挑戰性，難度在於工作在不同介質的兩個不等速運動體，要在空間極其有限且顛簸的水面平台上，準確、全自主、穩定可靠地完成起飛和降落任務。

據《觀察者網》報導，「機艇協同自主起降」是海空跨領域無人系統的使能技術（enabling technology）。研發團隊表示，機艇協同起降過程中，無人機能「全自動」從HUSTER-68無人艇上起飛，執行指定空域探測任務；HUSTER-68無人艇也可自主探測周圍水域環境，在發出返航指令後，無人機就能自動跟艇返航，並自主識別HUSTER-68可降落位置，經歷「跟隨」、「下降」、「著艇」三階段，成功實現了無人機艇協同起降。

據報導，該無人機是團隊自主設計與研發的四旋翼飛行平台，飛控系統搭載微處理器、雲台攝影機、GPS、超聲波等傳感器，可以實現航跡規劃，水域、空域探測等自主作業任務。HUSTER-68無人艇也能自主完成「水－岸－天」複雜環境信息感知與融合、目標探測等任務，具備自主避障與路徑規劃能力。

報導指出，「無人機艇協同技術」能拓展機艇編隊的機動性能，大幅提高探測範圍，協助維護海洋權益、管控水域資源等；創新團隊也相繼克服了識別慢、對不準、跟不上、干擾大、難著艇等問題，在中國首次實現了視覺自主無人機艇協同運動起降。