播音樂、唸新聞、提醒吃藥　華碩首款智慧音箱「小布」在台上市

▲華碩首款智慧音箱「小布」在台上市。（圖／華碩提供／下同）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（2357）今天（24日）宣布旗下首款智慧音箱「神隊友小布」正式在台上市，特別與許多台灣優質內容商攜手合作，打造豐富多元的資訊內容，就算是常用流行語，也能被精準辨識，再加上設定、操作皆直覺好上手的專屬APP，宛如個人生活小幫手。

「神隊友小布」主打具備「在地化」、「生活化」、「個性化」三大優勢，擁有在地研發的語音大腦，能即時處理問題、保障用戶資料安全，即日起於華碩三創體驗店、全國電子各實體門市及PChome24h購物率先開賣，同時2月28日以前購買並前往華碩官方活動網站完成線上登錄，就可獲得價值新台幣1,290元的ASUS Zenbo迴力車。

為提供絕佳使用體驗，華碩智慧音箱「神隊友小布」串聯多家台灣在地內容商，像是由華視專業主播原音呈現，提供較其他競品更加活潑不呆板的新聞內容，以及可免費收聽2個月的KKBOX音樂服務，使用者透過直覺語音指令，像是「嘿，小布！來點開趴的歌」，即可快速播放合適歌曲，同時還能透過語音詢問當天股市消息，設定自選股，隨時掌握股票資訊，再加上融入時事流行用語，更貼近日常生活的百科查詢。

不僅如此，華碩智慧音箱「神隊友小布」還內建許多能滿足使用者各種生活所需的便利功能，除了可提供未來10天的天氣預報、外出防曬、攜帶雨具和配戴口罩等暖心提醒，以及即時路況更新，將路線圖傳至用戶手機APP或查詢目的地停車場資訊，還能進行即時翻譯，將中文單字、句子無縫轉換為英文，重要的是，其採用道地美式腔調，還可以成為學習語言的好夥伴，建議售價為新台幣2,990元。

因應個人化時代，全新華碩智慧音箱「神隊友小布」也提供客製設定，使用者只要透過APP，就能在下達特殊指令時，喚起事先設定的回應與服務，像是當用戶說「嘿，小布！我失戀了」，音箱立即回應，「主人別難過，來聽聽你最喜歡的音樂」並自動開啟KKBOX播放音樂，或在接收到「嘿，小布！新年快樂」祝賀訊息時，幽默回應「紅包先拿來吧，今年有比較大包嗎？」成為炒熱氣氛小幫手，甚至還能應用於長輩提醒，在聽到「嘿，小布！爺爺的血壓藥放在哪裡？」後，答覆「在客廳櫃子第二格抽屜裡」，不僅智慧便利，還可以為生活增添更多樂趣。