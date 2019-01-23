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搶攻新春換機潮　華碩買筆電抽10萬、機票、蓋兒加朵簽名筆電

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲華碩筆電代言人蓋兒加朵。（圖／華碩提供）

▲華碩筆電代言人蓋兒加朵。（圖／華碩提供）

記者姚惠茹／台北報導

再過不到兩周就是農曆春節，華碩為了搶攻年前換機潮，特別推出限時抽獎活動，從1月25日起至2月24日止，只要購買ASUS旗下搭載Intel處理器的全系列筆電，就有機會將「新台幣10萬元現金」、蓋兒加朵(Gal Gadot)親筆簽名筆電」與「亞洲不限航點來回機票」等大獎帶回家。

華碩特別舉辦的年前限時抽獎活動，祭出陣容堅強的超值獻禮大方回饋，活動從1月25日起至2月24日止，凡購買旗下搭載Intel處理器的全系列筆電，並至官方活動網站完成線上登錄，就有機會抽中「新台幣NT$ 100,000現金」、蓋兒加朵(Gal Gadot)親筆簽名的「ASUS ZenBook S (市價NT$ 52,900 )」與「亞洲不限航點來回機票 (市價NT$ 15,000)」。

▲搶攻新春換機潮　華碩買筆電抽10萬、機票、蓋兒加朵簽名筆電。（圖／華碩提供）▲搶攻新春換機潮　華碩買筆電抽10萬、機票、蓋兒加朵簽名筆電。（圖／華碩提供）

至於登錄禮部分則包括ASUS VivoBook系列指定機種，送「32GB隨身碟」(市價NT$ 599元)；還有ASUS ZenBook系列指定機種，贈「Alexander King Chen限量聯名手拿包」或「蜷川實花聯名限量筆電包」；以及ASUS S640MB系列桌上型電腦及ASUS Zen AiO / Vivo AiO指定機種，送「威秀雙人電影票(市價NT$ 700)」。

此外，還有ROG玩家共和國搭載GeForce RTX™ 2080顯示卡指定電競筆電，贈《戰地風雲5》與《冒險聖歌Anthem》遊戲序號；指定電競筆電/桌機，送「ROG大禮包」(內含：ROG電競後背包、ASUS Cerberus電競耳麥、ROG潮帽、ROG杯套)，其中ROG GU501GM指定機種，另加碼贈「ASUS TUF Gaming K5電競鍵盤 (NT$ 1,790 )」，可以說是好禮送不完。

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關鍵字：華碩,ASUS,筆電,機票,蓋兒加朵

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