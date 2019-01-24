未婚妻車禍「記憶重置」　他每天自我介紹：讓妳再愛我一次

▲ 丸山與男友裕也即將步入禮堂 。（圖／翻攝自YouTube／ぴよ）

國際中心／綜合報導

電影《我的失憶女友》（50 First Dates）描述女主角患有失憶症，每天醒來就會將昨天發生的事全忘光，男友為了讓2人再次墜入愛河，於是每天想出不同的方式擄獲她的芳心，劇情浪漫又感人，沒想到這樣的劇情竟真的發生在日本一對情侶上。24歲的女生丸山在結婚前遭遇車禍後患上健忘症，每天早上醒來就會經歷一次「記憶重置」，深愛她的未婚夫卻從來沒有離開過她身邊，每天都會重新向她自我介紹一次，甚至承諾不管重來幾次，都要和她一輩子走下去。

日本節目《さんま玉緒のあんたの夢をかなえたろか》最近推出一系列溫馨感人的單元，其中一對情侶立花裕也和丸山之間愛情故事令人動容。交往2年多的他們決定步入禮堂，沒想到婚紗照都拍好了，準新娘丸山卻在騎自行車上班途中發生車禍，雖然不久之後就已經康復，但卻罹患了「健忘症」，這讓她不但忘記了意外發生前的所有事，就連家人、還有與裕也之間的回憶也全部都想不起來了，甚至連自己在記事本上特別圈起來的「大喜之日」也都沒有任何印象。

在醫生的建議下，丸山開始每晚在睡前寫下日記，好讓隔天醒來的自己看。她在日記中悲傷的寫道，「每天起床後，周遭的環境都很陌生，只能從床邊的手機來確認自己是誰，透過通訊錄內記錄的姓名、電話、地址、出生日期來了解自己。還有一個自稱是我母親的人，每天都會叫我起床，但我失憶了。」

不過，即便丸山每天必須找回昨天的記憶，裕也每天都會專程打電話給未婚妻，向她「重新自我介紹一遍」。就算丸山經常質疑他到底是她的朋友還是壞人，甚至因為不想繼續帶給裕也打擊，提出與他分手，他也從來沒有離開過丸山身邊。裕也甚至安慰未婚妻「就算以前的記憶都失去了，我們還是可以重新創造新的回憶！」

裕也的話給了丸山勇氣與信心，她每天努力的將前一天發生的事記起，並委託節目組幫忙，在充滿2人回憶的東京迪士尼向裕也重新表白，再一次許下婚約承諾。





▲ 聽完丸山的告白，裕也眼眶泛淚，承諾會一直陪在她身邊 。（圖／翻攝自YouTube／ぴよ）

丸山特別讀出她寫給裕也的信，「我們在一起2年半了，不過其中2年的記憶我都不見了，再你向我自我介紹期間，我說了『我不認識你』、『我不喜歡你』等讓你傷心的話，但你卻從來沒有放棄，還是堅持和我在一起。儘管我已經不是以前的我，但你卻選擇接納現在的我，聆聽我的聲音，拯救了我，是你讓我能有站在這裡的機會。」

丸山繼續說道，「其實這些日子我頭痛得很厲害，健忘症又更嚴重了。醫生跟我說，我的記憶可能又要消失了，而且不知道會不會康復，大概只有50%機率。即便如此，你還是願意和我一直在一起嗎？」

「當然願意！」裕也聽完後留著眼淚、毫不猶豫的回答，「你現在會感到不安，不過只要我們一起努力，就不會有事。」這讓丸山相當感動，她說道，「不論失憶幾次，我有自信絕對會再一次的喜歡上你！」

裕也向製作單位透露，自己真的很喜歡丸山，答應過會好好珍惜、保護她，現在丸山出了這樣的意外，如果連自己都不再她身邊，那她身邊就沒有其他人了，「就算她一次又一次的失去記憶，我也絕對不會離開她，我決定今後一生都要陪著她一起走下去。」