【廣編】鹿晗參與慶祝CODE 11.59 By Audemars Piguet上市

圖、文／Audemars Piguet提供

瑞士高級製錶品牌愛彼（Audemars Piguet）在即將竣工的博物館（Musée Atelier）內慶祝新系列 CODE 11.59 的誕生。120 位嘉賓受邀參加這場盛大的發表會，中國流行歌手鹿晗以及藝術家Quayola也應邀來到品牌的發源地布拉蘇絲，跟愛彼一起探索 Code 11.59。

CODE 11.59為製錶界的歷史寫下了一個新的頁面，這系列同時也代表品牌的傳承密碼。CODE 代表 Challenge，Own，Dare 和 Evolve。愛彼（Audemars Piguet）董事會主席 Jasmine Audemars 提到：「Audemars Piguet挑戰自我，突破工藝極限，我們擁有強烈的獨立精神並自豪地擁有自己的根基和領地，果敢地結合精確性和創造力。同時也忠實於我們的遺產，改寫了傳統並持續進化。11.59代表著午夜前一分鐘，象徵我們一直走在明日之前。」

全新系列推出 13 款型號，包括 5 個複雜功能腕錶和 6 款最新一代的自製機芯，它代表了愛彼（Audemars Piguet）有史以來最重要的推出之一，這一系列為經典的圓形腕錶帶來了現代感，同時延續了製錶廠非傳統形式和設計的悠久歷史。