「神話之鳥」中華鳳頭燕鷗在浙江首破100隻　有望逃過滅絕命運

▲極度瀕危的中華鳳頭燕鷗的全球數量首次超過了100隻。（圖／翻攝自《新華社》）

記者馬叔安／綜合報導

被世界自然保護聯盟列入極度瀕危（CR）物種的中華鳳頭燕鷗於2018年在浙江找到成雛鳥共102隻，是這種鳥在全球的數量首次超過100隻。由於數量稀少，而且蹤跡神秘，中華鳳頭燕鷗素有「神話之鳥」的稱號。專家認為，這次的發現意味著這種鳥類趨向滅絕的態勢被初步遏止。

據了解，中華鳳頭燕鷗（學名：Thalasseus bernsteini）又稱黑嘴端鳳頭燕鷗或黑嘴鳳頭燕鷗，是燕鷗科的一種海鳥，體長約 38 公分，羽色為淺灰色，具黑色鳳頭，喙部黃色而先端三分之一為黑色，最尖端部分為白色，尾羽開叉而似燕尾。

《新華社》指出，中華鳳頭燕鷗1861年發現於印尼，1863年被命名，夏季時來到大陸東部沿海繁育，冬季前往印尼、菲律賓等地越冬，從1937年到2000年，這種鳥長期銷聲匿跡，直到2000年，才出現在馬祖列島，長期以來被普遍評估為不足50隻。

▲中華鳳頭燕鷗有「神話之鳥」的稱呼。（圖／翻攝自維基百科）

在台灣鳥類學家顏重威2003年6月的建議下，浙江自然博物館開始在浙江沿海尋找中華鳳頭燕鷗的蹤跡，副館長陳水華帶隊搜索了浙江的3061個島嶼，直到2004年7月，才在象山縣韭山列島找到了20隻中華鳳頭燕鷗，但受兩個颱風的影響，沒有成功繁殖。

直到2008年夏季，中華鳳頭燕鷗來到了舟山群島的五峙山列島，在浙江自然博物館和五峙山省級自然保護區的嚴密監護下，有兩對成鳥各自繁育了一隻雛鳥，這是首次在浙江觀察到「神話之鳥」繁殖成功，到了2018年，35隻中華鳳頭燕鷗來到韭山列島，42隻來到五峙山列島，他們一共撫育了25隻雛鳥，同期在韓國等地，當地的鳥類學者共發現了14隻中華鳳頭燕鷗。

陳水華表示，雌性中華鳳頭燕鷗一次只產蛋一枚，一年的首次繁殖失敗後也僅會再產一枚，其繁殖常受蛇、鼠、游隼等天敵侵襲，以及颱風和人類活動的干擾，成功率很低，目前仍屬極度瀕危鳥類，需要更多的保護。