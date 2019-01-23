微風南山打卡夯　年終拚2個月起跳　廖鎮漢：我若賭就很少輸

▲2019微風集團尾牙，董事長廖鎮漢與妻子孫芸芸一同走紅毯。（圖／記者蔡惠如攝）



記者蔡惠如／台北報導

今（1／23）微風集團在文華東方辦尾牙，重拾18年前微風之夜主題「CASINO之夜」，席開74桌，微風南山在1月初正式開幕，吸引不少人潮，董事長廖鎮漢難得受訪，表示南山人潮在預期之內，規劃40%以上的餐飲是黃金比例，年終至少2個月起跳。被問到是否會去小賭，廖僅回答：「我很少賭，但若賭我很少輸。」

微風南山在1／10正式開幕，是目前信義區最新的購物中心，高於40％的餐飲比例，也是信義區百貨最高，開幕前期吸引許多民眾參觀，人潮擠爆，今高調在文華東方舉辦尾牙，並重現微風廣場首年微風之夜主題，有種期望在逆境再次創新的意味。

廖鎮漢表示，南山40％的餐飲已經是黃金比例，前幾年就已看準餐飲的趨勢，但民眾吃完飯之後需要地方蹓躂，物販也不可少，目前不會再提高餐飲面積，微風不能跟同業一樣一成不變，要創新要犯錯，之後將朝「超零售」發展， 包括快速服務的super fast、價格競爭的super competitive、產品獨特性的super pricey，以及數位發展的super connect。

▲去年微風集團未辦尾牙，今年大手筆在文華東方宴請員工。（圖／記者蔡惠如攝）

▲微風集團策略長廖曉喬與母親林美瑛一同出席。（圖／記者蔡惠如攝）