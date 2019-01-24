　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

微軟共建的孵化器　廣州南沙獨角獸牧場聚焦人工智能

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲廣州南沙獨角獸牧場。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲南沙獨角獸牧場。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廣州報導

中國大陸近年對「獨角獸企業」相當重視，以扶持「獨角獸」為目的的孵化器也隨之陸續成立。廣州市南沙區的「香江獨角獸牧場」便是在這樣的背景下誕生，且成立才一年多，就已經有科大訊飛、小馬智行、雲從科技等人工智能領域的知名企業入駐，入孵入駐企業估值接近500億。

香江獨角獸牧場由廣州南沙區政府、微軟、香江集團三方共建，由南沙區政府提供政策配套、微軟提供技術支持、香江集團提供運營管理，聚焦在人工智能、雲計算、大數據、區塊鏈、移動互聯網、智能製造、物聯網、VR/AR等領域。

▼獨角獸牧場的辦公空間。

▲廣州南沙獨角獸牧場。（圖／記者蔡紹堅攝）

獨角獸牧場的相關負責人表示，他們有別於其他孵化器的優勢在於「專注技術」，因為有微軟的合作，入駐的創業公司都可以參與「微軟雲暨移動技術孵化計劃—廣州雲暨移動應用孵化平台」，免費接入微軟最新的Azure雲平台，這同時也是微軟在廣州第一個針對人工智能的孵化平台項目。

Azure雲平台內提供了微軟Azure雲端認知服務和物聯網開發套件，入駐的公司可以藉此導入微軟的技術，運用強大的AI算法來進行開發。據了解，Azure的認知服務已有29個API，其中包含了視覺、語音、語言、知識等類別，只要是入駐的公司，都會有免費額度可以使用。

此外，微軟的專家也會定期在牧場開設講座及培訓，對創業公司的技術研發部門能起到啟發、解惑的功用。

▼小馬智行無人車。

▲廣州南沙獨角獸牧場。（圖／記者蔡紹堅攝）

獨角獸牧場成立一年多，已有超過60家的企業入駐，其中不乏一些人工智能領域的領頭羊，走在周圍的街道就能發現一些黑色、頂著「盤子」的汽車在行駛，這就是入駐企業「小馬智行」的無人駕駛車。獨角獸牧場的相關負責人介紹，南沙區政府為了扶持相關產業，提供了30平方公里的區域給無人車做道路測試，「你可以試試看在這裡打車，會打到這種無人車！」

▼獨角獸牧場的健身空間。

▲廣州南沙獨角獸牧場。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者也實際進入獨角獸牧場的辦公空間，發現相較於其他孵化器，這裡的空間規劃特別人性化，除了採用大量綠色植物作布置，健身空間、休息站、通話室也一應俱全，甚至每走幾步，就能看見裡面放著「床」的小房間。負責人指出，入駐的新創公司大多是做研發的，很多研發人員都會工作到很晚，規劃一個可供睡眠的舒適空間，能讓他們快速得到休息。

▼獨角獸牧場的休息空間。

▲廣州南沙獨角獸牧場。（圖／記者蔡紹堅攝）

南沙去年印發了《廣州南沙人工智能產業發展三年行動計劃（2018-2020年）》，內容中提到，南沙到2020年將集聚人工智能企業數量超過300家培育5家以上具有國際影響力的人工智能領軍企業，20家以上細分領域龍頭企業，產業規模超過300億元，帶動相關產業的規模超過1000億元。從計劃書的內容，到「香江獨角獸牧場」的迅速發展都能發現，南沙對人工智能產業的發展有很大的願景。

▲廣州南沙獨角獸牧場。（圖／記者蔡紹堅攝）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
台中女騎士被「水泥車輾過」肚破慘死　10歲兒趴膝痛哭
冷血飼主遭肉搜！放任比特犬咬死浪浪　面露微笑看屍體躺血泊
旅客違規帶肉品「檢疫官放水」？農委會急澄清！影片還原現場

關鍵字：南沙獨角獸牧場,獨角獸牧場,獨角獸,人工智能

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

微軟共建的孵化器　廣州南沙獨角獸牧場聚焦人工智能

牌友「紫瞳發威」狂自摸！強摘隱形眼鏡發現驚人真相　網：賭神？

11段共18m21s錄音曝光　女信徒指控第17世大寶法王「夜闖3次」閨房

5000年前靠著農耕經濟　6個原始社會進展成「第一代文明」

百度搜尋頻繁出現「百家號」　百度：目前佔比小於10%

上海迪士尼推全球首座「動物方城市」　迎第八個主題園區

一年大半時間都在大陸　林清玄：兩岸文學多多手牽手

要求下屬絕對忠誠　雲南「受賄廳官」涉色情交易被雙開

陸配面談權益入法　雙方婚姻有不實之處國境線上止步

兩岸婚姻團體控蔡政府居留面談刁難　移民署：依法行政

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

王子異晚會上見火棍掉出　超淡定直接拿AJ鞋滅火！

微軟共建的孵化器　廣州南沙獨角獸牧場聚焦人工智能

牌友「紫瞳發威」狂自摸！強摘隱形眼鏡發現驚人真相　網：賭神？

11段共18m21s錄音曝光　女信徒指控第17世大寶法王「夜闖3次」閨房

5000年前靠著農耕經濟　6個原始社會進展成「第一代文明」

百度搜尋頻繁出現「百家號」　百度：目前佔比小於10%

上海迪士尼推全球首座「動物方城市」　迎第八個主題園區

一年大半時間都在大陸　林清玄：兩岸文學多多手牽手

要求下屬絕對忠誠　雲南「受賄廳官」涉色情交易被雙開

陸配面談權益入法　雙方婚姻有不實之處國境線上止步

兩岸婚姻團體控蔡政府居留面談刁難　移民署：依法行政

摸流浪貓後「狂吐+便溺失禁」！美女部落客半夜「發麻」送醫　竟癱瘓18個月

美麥當勞經理性侵「14歲打工妹」　冷藏庫裡強吻、亂摸硬來

壽險保額明明480萬　保戶只想儲蓄身故卻遭低賠200萬

批高階人才為「錢」什麼都能出賣　謝金河：關鍵的國安問題

蕭敬騰一個眼神秒get到！《聲林》功臣阿火「月入2萬10年」熬出頭

楊秋興誤揭「義大國賠258億勝訴」：馬上假扣押陳菊財產！　韓國瑜回應了

懷孕早期不當使用止痛藥　恐增加流產風險

單親辣媽掐死兒女！「塞行李箱」丟倉庫焚燒　警消嚇見焦屍剩一條腿

韓國瑜清晨漁市場拜早年人氣旺　商販嗨翻天：今年開始一定要賺大錢

差20年布魯斯威利光頭依舊毛全白　兒子「只有身高長高」

醉漢餐廳突襲女客胸＋打警察！　18hrs清醒看錄影帶：肯定不是我

大陸熱門新聞

牌友紫瞳發威狂自摸！隱形眼鏡發..

微軟共建　南沙獨角獸牧場聚焦人..

女信徒指控第17世噶瑪巴「夜闖..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

上海迪士尼推「動物方城市」園區

百度：百家號目前佔比小於10%

林清玄：兩岸文學多多手牽手

加大使怨美國：你們提要求，我們..

兩岸婚姻團體控蔡政府居留面談刁..

北京安徽首入GDP「3萬億俱樂..

引渡孟晚舟案　環時：準備打一場..

生育率下降　統計局：勞動力充足

陸配面談權益入法　國境線上一步..

拜會韓國瑜　陳明通提「主權賽局..

更多熱門

相關新聞

微軟AI物聯網實驗室落戶上海

微軟（中國）有限公司與上海市浦東新區於16日簽署戰略合作備忘錄，微軟的人工智慧和物聯網實驗室決定落戶上海張江科學城人工智能島。根據備忘錄，這間是微軟全球第3家、亞太首家，也是截至目前為止規模最大的類型實驗室。

陸公佈公安影片「黑科技」

置身現金泡沫？1999年創投盛況再現

吳曉波：10年後99%人都是無用的

高雄19公尺高獨角獸彩虹溜滑梯

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

即／台中深夜驚傳連環撞！3死3傷

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

女植物人產子案　兇手抓到了！

小玉曾是偶像練習生！「2罪狀犯老闆大忌」囂張解約

鼻屎怪現蹤！4月嬰「呼嚕嚕」拉出2cm鐘乳石柱

即／市長降臨　韓國瑜突襲新崛江

2019這5大星座財運旺到爆！

浪柴被狗追求救　他直接載走神救

捷運保全迴轉遭撞　機車解體噴10米慘死

24年沒刨過的坑路韓總監工！網驚呆

肯亞恐攻　SAS特戰教官衝現場曝光

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面