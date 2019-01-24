微軟共建的孵化器　廣州南沙獨角獸牧場聚焦人工智能

▲南沙獨角獸牧場。（圖／記者蔡紹堅攝，下同。）

記者蔡紹堅／廣州報導

中國大陸近年對「獨角獸企業」相當重視，以扶持「獨角獸」為目的的孵化器也隨之陸續成立。廣州市南沙區的「香江獨角獸牧場」便是在這樣的背景下誕生，且成立才一年多，就已經有科大訊飛、小馬智行、雲從科技等人工智能領域的知名企業入駐，入孵入駐企業估值接近500億。

香江獨角獸牧場由廣州南沙區政府、微軟、香江集團三方共建，由南沙區政府提供政策配套、微軟提供技術支持、香江集團提供運營管理，聚焦在人工智能、雲計算、大數據、區塊鏈、移動互聯網、智能製造、物聯網、VR/AR等領域。

▼獨角獸牧場的辦公空間。

獨角獸牧場的相關負責人表示，他們有別於其他孵化器的優勢在於「專注技術」，因為有微軟的合作，入駐的創業公司都可以參與「微軟雲暨移動技術孵化計劃—廣州雲暨移動應用孵化平台」，免費接入微軟最新的Azure雲平台，這同時也是微軟在廣州第一個針對人工智能的孵化平台項目。

Azure雲平台內提供了微軟Azure雲端認知服務和物聯網開發套件，入駐的公司可以藉此導入微軟的技術，運用強大的AI算法來進行開發。據了解，Azure的認知服務已有29個API，其中包含了視覺、語音、語言、知識等類別，只要是入駐的公司，都會有免費額度可以使用。

此外，微軟的專家也會定期在牧場開設講座及培訓，對創業公司的技術研發部門能起到啟發、解惑的功用。

▼小馬智行無人車。

獨角獸牧場成立一年多，已有超過60家的企業入駐，其中不乏一些人工智能領域的領頭羊，走在周圍的街道就能發現一些黑色、頂著「盤子」的汽車在行駛，這就是入駐企業「小馬智行」的無人駕駛車。獨角獸牧場的相關負責人介紹，南沙區政府為了扶持相關產業，提供了30平方公里的區域給無人車做道路測試，「你可以試試看在這裡打車，會打到這種無人車！」

▼獨角獸牧場的健身空間。

記者也實際進入獨角獸牧場的辦公空間，發現相較於其他孵化器，這裡的空間規劃特別人性化，除了採用大量綠色植物作布置，健身空間、休息站、通話室也一應俱全，甚至每走幾步，就能看見裡面放著「床」的小房間。負責人指出，入駐的新創公司大多是做研發的，很多研發人員都會工作到很晚，規劃一個可供睡眠的舒適空間，能讓他們快速得到休息。

▼獨角獸牧場的休息空間。

南沙去年印發了《廣州南沙人工智能產業發展三年行動計劃（2018-2020年）》，內容中提到，南沙到2020年將集聚人工智能企業數量超過300家培育5家以上具有國際影響力的人工智能領軍企業，20家以上細分領域龍頭企業，產業規模超過300億元，帶動相關產業的規模超過1000億元。從計劃書的內容，到「香江獨角獸牧場」的迅速發展都能發現，南沙對人工智能產業的發展有很大的願景。