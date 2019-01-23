獨／仙氣女警師徒聯手宣傳交通安全　婆媽暴動：「缺媳婦」

▲ 2名派出所正妹女警師徒檔宣導「護老專案」，成功吸引老年人注意 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局三民一分局在高醫舉辦交通安全宣導，找來十全派出所2名正妹女警發「護老發光手環」，結果引發現場婆媽暴動，手環一下子就被領光以外，2名正妹女警的親切態度也讓婆媽私下討論，可以帶回家當媳婦嗎？活動結束後2名正妹女警知道這件事羞紅了臉直說：「謝謝」。

其實這2名正妹警察是一對師徒檔，師父是十全派出所的女警林春年，林春年是特考班畢業後就來到十全派出所服務，對於為民服務都是相當熱情，不乏在新聞當中看到她的身影，曾經在巡邏時也查獲毒品，不過私下的她就像是鄰家大女孩，由於林春年家裡頭種植蓮霧，所以前一陣子休假都回家幫忙摘蓮霧，讓同事私下都叫她「蓮霧公主」。

▲ 派出所正妹女警老師林春年帶徒弟一起宣導「護老專案」 。（圖／記者吳奕靖攝）



另外一名正妹女警徒弟是陳弈樺，今年19歲還是警專36期的學生，寒假才來派出所實習一週的時間，都是跟著林春年學習警察實務工作，稚氣青澀的臉龐有點，這一次跟著師父來交通安全「護老專案」宣導，陳弈樺表示相當有意義，因為透過發送「發光手環」小贈品就能夠協助老人家「走得安全」，不過引發婆媽暴動說「要幫兒子徵婚，娶回家當媳婦」，李名正妹女警師徒檔同時羞紅了臉，直說「謝謝」。

▲ 2名派出所正妹女警師徒檔宣導「護老專案」，成功吸引老年人注意 。（圖／記者吳奕靖攝）

這次高雄醫學院與三民第一分局共同辦理這場有益的「護老專案」宣導活動，派出2名正妹女警師徒檔，果然吸睛，也成功宣導高齡者應該注意發生交通事故的時間點為晨昏時間，如果又穿著深色不顯眼的衣服，就更容易發生交通事故。也算是一舉兩得。

▲ 宣導「護老專案」讓民眾感受警察熱情，三民一分局相當開心。（圖／記者吳奕靖攝）