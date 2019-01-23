洋基5冠王朝「四核心」　李維拉第一位入選名人堂

▲李維拉（Mariano Rivera）全票進入名人堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

洋基在90年代末期圍繞著派提特（Andy Pettitte）、李維拉（Mariano Rivera）、基特（Derek Jeter）、波沙達（Jorge Posada）「四核心」打造5冠「洋基王朝」。距離王朝最後一冠2009年相隔10年，李維拉成為4人之中第一位進入名人堂，也是歷史唯一全票過關名人堂成員。

洋基在1996年、1998年到2000年三連霸以及2009年締造5冠王朝，雖然其中有A-Rod羅德里奎茲（Alex Rodrigez）、吉昂比（Jason Giambi）等名將參與，但唯有上述4人為自家選秀挑選，因此被稱為「四核心」。在這之後洋基成為大聯盟最受矚目的球隊，自1996年至今參與8次世界大賽，6個系列戰的收視率名列歷史前8，可以說是大聯盟的收視保證。

▲洋基「四核心」，（左起）波沙達、李維拉、基特、派提特。（圖／達志影像／美聯社）

傳奇守護神李維拉生涯19個賽季都奉獻給洋基，貢獻652救援、季後賽0.70防禦率皆為歷史第一，生涯首次叩關名人堂票選再創歷史，拿下425票歷史第一位全票過關，也是四核心第一位進入名人堂。

波沙達2017年首次被提名，但最終選僅獲17票，得票率3.8%，派提特更是因為2006年禁藥疑雲，被認為是4核心之中最難進入名人堂，今年首次提名僅獲42票未達門檻。永遠的洋基隊長基特2014年退休，未獲得退休滿5年的名人堂提名門檻，外界預估他將在2020年獲得提名。

▲威廉斯（Bernie Williams）。（圖／達志影像／美聯社）

威廉斯（Bernie Williams）為1996到2003年聯盟最頂尖的打者之一，更被評為當時洋基最強的打擊機器，雖然也是洋基王朝重要人物、洋基選秀出身，但他的鋒芒完全被「四核心」所遮蔽，因此被外媒稱做「四核心5人之一」，不僅退休的宣傳規模不如這4人，也時常被名人堂給「遺忘」。

穆西納1991年在金鶯發跡、2001年才轉戰洋基，並於2008年退休，雖然身披條紋衫長達8個賽季，且一度也是洋基的王牌投手，可惜與這5冠完全錯過，而他也在今年的名人堂票選，生涯第6次提名獲得236票，76.7%的得票率飛過75%的門檻，與過去的戰友李維拉一同進入名人堂。

▲穆西納（Mike Mussina）在2019年進入名人堂。（圖／達志影像／美聯社）