Microsoft Teams提3大密技　提升第一線員工生產力

▲零售店員、航空機組人員、現場服務人員等第一線員工可藉由Microsoft Teams App提升工作效率（圖／達志／示意圖）

記者邱倢芯／綜合報導

微軟（Microsoft）一直都希望利用數位科技為第一線員工賦能，因此在今（22）日宣布，旗下Microsoft Teams應用程式將再加入3大新功能，幫助第一線員工把工作做到最好。

手機App介面更新，一線員工在手持裝置上高效協作

微軟指出，零售店員、航空機組人員、現場服務人員等第一線員工的工作屬於高機動性，經常要和組織內的其他人交換資訊，因此往往選擇使用未加密的聊天APP和同事溝通，此種方式除了造成資安及合規性的隱憂之外，訊息雜亂、檔案過期無法下載更使工作流程缺乏效率。

因此微軟推出可客製的Microsoft Teams手機版App介面，企業可以根據自身需求加入即時定位分享、智慧相機、以及語音訊息錄製與分享等為第一線員工所設計的手機版獨有功能，也可以選擇將「團隊訊息」與「一對一私人訊息」放在同一頁，讓畫面更簡單，方便第一線員工在行動裝置上瀏覽。

▼Microsoft Teams介面更新，維持一線員工高效協作。（圖／微軟提供）



同公司、不同職務的員工，或許需要不同的功能以應對各種情境。因此IT人員可根據每一位員工的職務角色，給予特定的Microsoft Teams手機版功能。IT部門可以選擇自行創建模板，或是採用新推出的第一線員工預設模板；員工則能進一步將最需要的功能釘選至瀏覽列中，打造最順手的個人化體驗。

內建全新班表管理工具、還可與企業既有人力管理系統整合

許多企業仰賴人力管理系統處理與第一線員工相關的營運事項，例如：排定班表、薪資與福利、時間與出席狀況等。因此微軟開發一系列全新的API，讓企業能夠將現有的人力管理系統與Microsoft Teams整合。

班表排班為例，微軟提出了一套為Microsoft Teams中班表管理工具Shifts而設計的Graph API；透過此項全新的API，企業可將Shifts與既有的企業排班系統做整合，主管及員工能直接從Microsoft Teams中無縫存取人力管理系統相關資源。此項Graph API將會在本季推出公開預覽版。

▼排定班表、薪資與福利、時間與出席狀況一次統合。（圖／微軟提供）

「讚美」功能，讓第一線員工保持工作向心力與動力

隨著對零售店員而言，第一線員工代表了公司的品牌形象，是不可或缺的重要角色，然而這類員工的離職率卻是相當高。若企業能設法增加員工的向心力並即時肯定其表現，有助於大幅提升員工滿意度，並減少離職率。新推出的「讚美」功能讓主管及員工可以用快速簡便的方法，直接在Teams中肯定同事，讓整個團隊看到他們的貢獻。

▲「讚美」功能，讓第一線員工保持工作向心力與動力。（圖／微軟提供）