



▲屏大確定校徽設計抄襲侵權 尋求原創作者授權同意使用。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

國立屏東大學校徽設計爆發爭議案，22日邀集相關校內師長召開會議進行全面性了解。校徽設計人該校視覺藝術系許有麟老師承認，「未經原創設計師的同意下，逕行設計抄襲」。有關涉及違反設計專業與智慧財產權侵權情事，校方公開向原創設計師楊佳璋道歉，並將針對抄襲事件所衍生違反學術倫理部分，啟動校內三級三審教評會，討論後續懲處。

校方指出，校徽使用未來將尋求原創設計師的授權同意，繼續使用。

屏東大學聲明說，有關「大武驕陽」校徽與設計師楊佳璋的作品雷同一事，今天由古源光校長主持調查會議，視覺藝術學系許有麟老師坦承，103年在南台科技大學視覺傳達設計系任教期間，從一場講座中取得原創者的作品。

許後來到屏東大學服務，參與校徽徵選，在其作品修正時，未經原創作者授權同意下逕自引用，並交付校務會議討論；其他師長同仁在毫不知情的情況下表決通過，並於104年10月完成商標註冊。

聲明表示，屏東大學在2014學年度合校過程，徵求新的校徽及校歌。合校初期的校徽採公開徵選，從20多件作品中，選出一件以「屏」字設計的意象，但當時師長同仁均不甚滿意，甫接任第一任校長的古源光，於是請視覺藝術系同仁根據他的構想，亦即必須融入屏東母親的聖山「大武山」及屏東旭日東昇的「驕陽」兩個元素來創作，後再加入「屏東平原」及「高屏溪流經」的概念。

該概念經視藝系師長將具象化後，形成目前的「大武驕陽」校徽，深受全校師生及同仁的高度接受與肯定，之後由學校老師創作的校歌，也以校徽「大武驕陽」意象來命名。

事件昨天爆發後，校方未能及時回應原創作者及社會各界的指評和質疑，主要是因為尚未約詢到相關當事人，聽取其完整陳述，還原釐清事件的來龍去脈，古校長今日兩度致電楊佳璋設計師，表達歉意及尋求校徽授權同意使用的想法。