屏東大學校徽爆抄襲！　設計師把LOGO重疊：校方別再凹

▲國立屏東大學的校徽與給健行科技大學的提案雷同。（圖／翻攝自楊佳璋臉書）

生活中心／綜合報導

國立屏東大學校徽爆出抄襲爭議，現在雙方各說各話。設計師楊佳璋21日在臉書指出，設計團隊2013年接受「健行科技大學」委託，幫學校打造全新校徽，當時校方並未採用，沒想到這款設計竟在屏東大學的校徽上再次看見，「是『抄襲』、『致敬』、還是『善意的巧合』？」

事件引起設計界一陣撻伐。中華平面設計協會理事長、藍本設計執行長吳介民也在臉書表示，設計提案就如同拍攝婚紗照，「拍了一堆雖然都是拍你，但只有付錢的才是你的，上樑都不正了要下樑怎麼不歪？」他質疑，連教育單位都如此不尊重智財產權，設計教育如何有未來？





▲吳介民針對屏東大學校徽抄襲一事評論。（圖／翻攝自臉書）

針對設計師的指控，國立屏東大學立即透過臉書回應，學校的校徽是在2014年合校之前透過評選委員會辦理校徽徵選，當時是根據校長古源光的發想，希望能呈現屏東的聖山─大武山，之後經過視覺藝術系師生共同創作，歷經多次開會討論，並參酌校長意見修改多次，直到2015年1月才拍板，10月完成註冊商標，「過程相當嚴謹」。

國立屏東大學說明設計理念，四本書籍造型象徵屏東四座主要山脈，即「北大武山」、「南大武山」、「霧頭山」和「里龍山」等，也代表屏東大學致力於「產」（產業）、「官」（政府）、「學」（學術）、「研」（研究）的縝密連結，齊頭並進。

不過這樣的回應仍然無法澆熄網友怒火，底下留言一面倒，「抄襲證據這麼明顯，卻沒有設計者出來講解，這些設計理念就是煙霧彈嘛」、「如真有抄襲就該認錯，否則堂堂校徽變成笑話」、「一個謊就要圓更多謊，認錯就要站好，被打不准還手，學生和外界都當笑柄看」。

針對校方第一時間的回應，楊佳璋痛批，已經掌握了所有的人、事、物等具體事證，健行科技大學的一級首長都有參與我們的提案會議，都是最好的證人，希望校方相關人員誠實面對，不要再硬凹，否則會不客氣採取法律行動。





▲設計師在留言處指，希望校方相關人員誠實面對，不要再硬凹。（圖／翻攝自臉書）

吳介民表示，屏東大學標誌抄襲ㄧ案發展至今，我看到了學校危機處理的非常不恰當，其實在第一時間，先了解全盤再回覆，而不是死咬著「保證原創」，這樣除了被噓之外還是被噓，至今看來學校似乎還在保護加害者，實為不智。

屏東大學今（22）日再次回應，「本校尊重智慧財產權，昨天只說明校徽的徵選過程均按照程序辦理，至於作品是否原創或有無侵權，目前正進行相關人士的約詢，待事件調查告一段落，會再公告周知，絕不迴避責任。也感謝社會各界的指教，身為高教的一員，本校會以高標準自我要求，以符合社會的期待。」