台灣移民二代參選2020美國總統！楊安澤：幾乎每年拜訪台灣

▲楊安澤競選相關影片。（影／Youtube／Andrew Yang for President 2020）

國際中心／綜合報導

父母來自台灣的紐約企業家楊安澤（Andrew Yang）進軍政壇，去年宣布參選2020年美國總統，成為民主黨史上首位爭取總統候選人提名的亞裔人士。他19日表示，自己義不容辭出來參選的原因，是對土地有感情又夠聰明，「我以身為台美人（台灣移民後代）為榮。」

楊安澤19日出席洛杉磯台美商會創會39周年活動。他在會上表示，「儘管我是第一個（亞裔參選總統），但選總統本是台美人應該做的事，我們熱愛這個國家而且夠聰明，能提供多數美國人需要的觀點；我父母親來到這裡的原因跟大家一樣，為了給下一代更好的生活；我們從這個國家獲得了很多，現在國家需要我們。」

▼ 楊安澤1999年拿到哥倫比亞法學院法學博士。（圖／翻攝自推特／@AndrewYangVFA）

對於曾被評價為「川普的反面」，楊安澤表示，他跟川普也有相同的地方，就是會試著找出問題所在，並想辦法去解決，但他的解決方法是順應時代潮流，而不是像川普一樣走回頭路。

此外，川普認為美國經濟的一大挑戰是移民問題，楊安澤對此持反對意見稱，人工智慧等新科技正在取代人力，不只現在已經發生在製造業上，接下來包括零售業、速食業、電話客服、卡車司機等行業也將面臨衝擊，「科技才是衝擊美國經濟的一大挑戰，而不是川普所責怪的移民問題。」

楊安澤更表示，大多數政治人物沒有興趣談這些，他們不懂科技、不懂經濟，他們不想談那些他們沒有解答的問題，「這就是我為什麼要出來選總統。」

楊澤安還提到，到過台灣的外國人都感受得到，台灣人溫暖、熱情且待人寬厚，更重要的是，台灣人對自己出身的土地很忠實，他有認識台美人用的手機殼是台北捷運路線圖，在街上看過有人把台灣車牌放車上。

楊安澤透露，父母現在住台北，他幾乎每年拜訪台灣，「我以身為台美人為榮。」

▼楊安澤博士畢業後進入了Davis Polk & Wardwell成為執業律師，專攻公司法。（圖／翻攝自網路）