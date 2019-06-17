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民主黨初選辯論會將登場　楊安澤站拜登旁盼提高認知度

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▲▼華裔企業家兼民主黨總統初選候選人楊安澤(Andrew Yang)。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國華裔企業家兼民主黨總統候選人楊安澤(Andrew Yang)。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國民主黨華裔候選人楊安澤（Andrew Yang）近期接受CNN訪談時，被問到為何希望站在拜登旁邊，他回答，拜登的辨識度極高，正好和我相反，故盼能藉此機會讓更多人認識他。民主黨本(6)月26日將在邁阿密舉行首場總統初選辯論會，屆時楊安澤將與前副總統拜登、聯邦參議員桑德斯等民調領先的候選人展開對決。

楊安澤17日接受CNN的「可信來源」（Reliable Sources）訪談時，主持人史特爾特（Brian Stelter）問到總統初選辯論會中，位置被安排在拜登（Joe Biden）隔壁時的想法，楊安澤表示，期盼能藉此機會改變美國選民的支持動向，讓許多選民自發的去搜尋站在拜登身旁的那位華裔男子是誰。目前大多數的選民已準備好迎接2020年的選戰，但也有大部分的選民還沒完全聽過候選人的名字。

楊安澤明確指出，他的目標就是在辯論中脫穎而出，讓選民能夠認識他。這個目標以介紹自己、對國家的願景為主，讓選民知道川普雖然身為我們現任的總統，卻讓密西根州、俄亥俄州、賓州和威斯康辛州400萬個製造業職缺消失，改由自動化機械取代。

楊安澤是民主黨第20位符合第一輪辯論資格的初選提名候選人之一，這場辯論會將於26、27日在邁阿密舉行。26日的焦點人物包括伊麗莎白.華倫（Elizabeth Warren）、布克（Cory Booker）、貝托.歐洛克（Beto O'Rourke）和柯洛布查（Amy Klobuchar）；27日則為拜登、桑德斯（Bernie Sanders）、賀錦麗（Kamala Harris）、楊安澤和布塔朱吉（Pete Buttigieg）。

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