積極推動募兵　嚴德發：目標明年底達16萬9千人

軍聞社／記者陳映竹臺北21日電

「事在人為，我們的目標是明年底達到16萬9千人！還有2年時間，大家共同努力。」國防部長嚴德發21日主持「國軍107年招募工作檢討會」，期勉全軍幹部建立開源節流觀念，招攬優秀人才加入國軍行列外，也積極鼓勵留營，為國防安全奠基。

會議下午在國防部博愛營區召開，召集全軍重要幹部與會，嚴部長在會中頒獎表揚包括「兵力成長」、「士兵轉服士官」、「志願役預備軍官班」、「志願士兵」、「軍校正期班」等28個招募績優單位，難得的是，接受表揚的行列中，有6個單位屬戰鬥部隊、3個新訓單位；對此，部長特別指出，戰鬥部隊是戰訓工作最辛勞的單位，但這些單位這一年兵力成長卻都能達到百分之6以上，是值得鼓勵的，另外獲獎的3個新訓單位，每年接訓人數4千人以上，轉服比例都超過百分之7，希望其他單位能夠互相觀摩學習他們的經驗，爭取早日達成招募目標，也透過營區開放、媒體記者外界人士的宣傳等各個機會，把努力的成效讓國人知道，讓國人對國軍有信心。

嚴部長表示，募兵制是當前最重要的施政工作之一，募兵制志願役人力的成長，對防衛戰力的提升，也是佔了關鍵重要的角色；因此，他期勉各級幹部，除了積極招募人才，更要重視節流，讓志願役人力能長留久用。

「面臨中共威脅，我們致勝關鍵就是我們的質勝過他們的量，優過他的質。」嚴部長也以日前視導馬祖防務時，南竿守備大隊混砲連下士預財士林彥妤、無線電話務兵孫文玲上兵一專多能的優異表現，期許全軍志願役官兵不分職務，每個人都能在至少4年的役期內，擁有2到3個專長，質量並重，尤其是外離島單位，每個人都能發揮「量小、質精、戰力強」的精實戰力，才能確實鞏固國家安全、守護家園，不怕任何區域形勢的威脅，以不負政府提升軍人待遇、出路與尊嚴的優渥照顧。

「考核一個單位主官是否成功就是看留營率，帶兵帶心，除了加給的誘因，就是平時你怎麼去對待他們。」嚴部長提醒幹部，對外，國防培育班、ROTC訓練團是募兵制招募的一個永續經營的機制，務必加強宣導、宣傳的廣度跟力度，積極與學校互動說明、溝通；對內，則要注意各單位的人力運用，高階主官應嚴實考核部下的領導統御能力，領導職不是非誰不可，若無領導能力就改調為幕僚職，用人唯才，無個人好惡、不鄉愿。

部長也提醒主官管，春節連假應確實了解掌握部隊事故處理應變、留守值勤、營安狀況，特別留意重點輔導人員，不斷強化宣導、宣教法紀觀念，防範車禍、酒駕、吸毒等違法情事發生，以達到「零違紀、零違法、零意外、零傷亡」的目標。

最後，部長並對三軍部隊在戰備月的辛勞付出，表示肯定之意，同時要求各單位一定要檢討、精進、修訂，看出問題、解決問題，才能做到「恃吾有以待之」，未來形成模式之後，就成為看家本領，才能有效維護國防安全，體現國軍是一支「平時能救災、戰時能作戰」的精銳部隊。

會中，由人次室等單位專題報告，藉分享工作經驗，使與會幹部瞭解招募政策，精進招募作為，提升招募成效。