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台東中央市場周邊道路占用問題　交通疏導設施整建完成

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▲光明路停車場畫製紅線及設置分向軟桿。（圖／記者楊均典翻攝）

▲台東光明路停車場畫製紅線及設置分向軟桿。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣政府為解決中央市場長期以來停車龐大需求，民眾買菜購物出入交通十分不方便亟須改善，目前縣府將原有附近空地整建成為停車場，但周邊道路仍常有占用問題發生，讓停車問題仍無法解決，為徹底根治目前在附近畫設紅線及設置軟質分向桿，來解決民眾一位難求問題。

台東縣長饒慶鈴表示，台東市光明路近中央市場約6、70公尺路段俗稱「檳榔街」，是台東市批發檳榔集散地，因違建戶鐵皮屋占用道路只能單向通行，為了打通消防通道，輔導占用戶搬遷，台東縣府將原空地整理為公有光明路路邊停車場。

饒慶鈴表示，公有收費停車場開始收費營運後，因四周交通環境未臻完善，依然時常發生機車格遭占用及併排違停阻礙車輛通行等問題，台東縣府交通及觀光發展處經過診斷後，於光明路停車場劃設紅線及設置軟質分向桿等加強停車管理措施，以交通標線及設置實體阻隔等方式，設施工程已陸續於10日完工，如此除增進環境美觀外，更改善了道路環境，做到真正的還路於民。

交通及觀光發展處處長江慧卿表示，光明路停車場之前為路邊攤鐵皮屋占用地區，造成道路用地長期遭攤商占用，車輛必須單行，縣府於2年前拆遷並闢建為公有路邊停車場，去年起交通及觀光發展處正式納入收費營運，利用簡易的標線指引及阻隔設施，可以有效加強管理效度，讓縣民前往市場購物享有良好停車環境，共創良好商區周邊空間品質。

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關鍵字：停車場,中央市場,光明路

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