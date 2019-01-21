電池也會自我學習　工研院攜光陽發表AI概念電動車

▲工研院攜光陽發表AI概念電動車。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今天（21日）與光陽集團KYMCO簽署電動機車能源管理系統技術合約，宣布雙方將針對「自我學習式動態電量預估」技術等36項專利技術展開合作，開發出新世代AI（人工智慧）概念電動機車。

AI概念電動機車，主要是依據騎士不同騎乘模式，電源管理系統的AI會自動記憶學習，提供精準電動機車騎乘里程數及馬達出力顯示，突破現階段電動機車都會以電量百分比顯示的不精準問題，並在斷電前警示騎士，不僅為騎士提供更安全騎乘經驗，更帶領國內電動機車從智慧世代轉入AI新世代。

工研院材化所所長李宗銘表示，電動機車電池使用越久，電量預測誤差越大，久而久之讓使用者產生里程焦慮，不太信任儀表板顯示的電量預估值，怕騎到一半機車沒電發不動，因此不敢騎太遠，這個情形讓多數使用者當車輛在低電量行駛時會有里程焦慮現象，因此有預留電量的習慣，預留的電量越多，也意味著電量閒置造成的里程損失也越多，進而無法滿足使用者行駛需求。

光陽集團KYMCO總經理王定義表示，KYMCO截至2018年止，共掌握1,763件核准專利，並與工研院合作長達20年之久，近期17案共36件電動車技術合作，就是針對電能系統、控制系統、馬達冷卻系統、防盜系統等多項強化，要將Ionex車能網推向到另一層次「AI級Ionex車能網」。

▲電動機車能源管理系統。（圖／記者姚惠茹攝）

王定義強調，「自我學習式動態電量預估技術」有三大特點，其中第一個特點是將AI概念導入，讓電動機車內建自主學習系統，因應每台車不同騎乘者模式會記憶學習，分辨出不同人騎車的耗能及預估的里程數，大幅提升車輛行車安全與可靠度。

第二是將現今電動機車電量以充電百分比顯示方式改為電量值，並搭配騎乘耗能分析，直接將電量換算剩餘行駛里程，以往電池劣化後會使百分比顯示法的誤差增加導致剩餘里程估測誤差更大，而工研院技術不論電池新舊與否，均可準確預估剩餘里程且估測誤差<5%，讓騎士不再有里程焦慮的問題。

第三個特點則是電池在低電量、過溫或低溫等特殊狀態，會進行放電功率限制，系統會主動顯示馬力限制，在安全狀態下儘量維持車輛運行避免觸發異常斷電保護，即使當電池電量即將耗盡或啟動保護發生時，斷電前會主動發出斷電報警訊息，避免現今電動機車沒電突然剎停而引發的行車安全問題。

▲左起為光陽集團KYMCO研發中心協理徐文元、光陽集團KYMCO總經理王定義、經濟部技術處處長羅達生、工研院副院長彭裕民、工研院材化所所長李宗銘、工研院技轉法律中心主任王鵬瑜。（圖／記者姚惠茹攝）