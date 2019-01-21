生病不知道看哪科？　「蘭醫生」協助病患AI導診

▲HTC DeepQ攜彰基醫院推全台首位跨院AI區塊鏈機器人「蘭醫師」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／彰化報導

HTC DeepQ團隊攜手彰化基督教醫院，今天（21日）共同宣布推出LINE Bot「蘭醫師」，只要透過LINE@連結「蘭醫生」，就能使用全台橫跨10間醫院的醫療服務，包括AI科別導診、線上預約掛號、看診前問題筆記、領藥進度、到診後個人衛教等各種服務。

過去病患前往醫院看病，常常會有不知道要掛哪一科，或者是掛號排隊幾小時，看診卻只有幾分鐘的問題，但是透過HTC DeepQ結合彰基醫院推出的「蘭醫師」，民眾只要透過LINE就可以做到精準導診，協助民眾找到適合的就醫科別建議，還能事前紀錄看診前問題筆記，協助醫生有效了解病患問題，最後還提供領藥進度、診後衛教等服務，達到真正的精準醫療。

「蘭醫師」下載操作教學：

▲首先在LINE搜尋@cch.org.tw，加入「彰化基督教醫院」。（圖／翻攝LINE）

如何使用LINE@連結人工智慧AI+區塊鏈醫療照護對話機器人「蘭醫生」，首先只要民眾從手機點開LINE，然後搜尋@cch.org.tw，就可免費擁有個人的AI醫療助理「蘭醫師」，從過去片段式照護經驗，改變成透過與LINE中的「蘭醫師」互動對話的方式，啟動串連照護旅程。





▲接著就可以看到「蘭醫生」提供的服務有哪些。（圖／翻攝LINE）

▲病患可以將自己的病徵告知蘭醫生，就可以得到AI導診建議。（圖／翻攝LINE）

AI科別導診

再來民眾只要透過「蘭醫師」AI科別導診的功能，就可以導引掛進正確的科別，不一定需要去現場掛號，或者打電話詢問掛號櫃台科別的建議，民眾將有自己專屬的「蘭醫師」提供全年無休的個人化醫療照護管理，另外考慮到民眾的使用習慣，也可在LINE中管理自己及家人的門診掛號，讓家庭照護網可以緊密連結在一起。

▲確定科別之後，病患還可以直接透過「蘭醫生」線上即時掛號預約。（圖／翻攝LINE）

線上掛號預約

確定就診科別之後，病患還可以透過「蘭醫師」即時線上預約掛號，甚至可以做到跨院預約服務，還會在看診前提醒病患看診，可以說是擔任個人的醫療助理的角色。

▲就診當天還可以透過「蘭醫生」掌握看診進步，並且填寫看診前問題筆記，協助醫生事先了解病患狀況。（圖／翻攝LINE）

看診前問題筆記

「蘭醫師」不但會在看診前提醒看診，更會系統性詢問民眾看診的相關問題，協助民眾紀錄相關問題，在就醫民眾還沒進入診間前，就能把相關問題送給門診醫師，在緊湊的看診時間內，大幅提升醫病溝通的效率和診療品質。

▲最後可以透過「蘭醫生」掌握領藥進度，並在診後協助個人衛教，並將症狀做好記錄，作為回診參考。（圖／翻攝LINE）

診後個人衛教

民眾踏出診間後，「蘭醫師」就會主動送上個人化的衛教資料及用藥資訊，讓民眾可以管理個人化照護資訊，不用擔心衛教單張不見，或者無法對照藥品照片等問題。彰基的照護團隊藉由這樣的擴增應用，做到精準衛教，針對不同民眾提供合適的衛教資料，回到家後，「蘭醫師」也會主動關心詢問症狀是否改善，並將症狀變化紀錄起來，作為下次回診的參考。

▲「蘭醫師」服務就像使用LINE新增好友，不用下載APP也能操作（圖／翻攝LINE）

HTC健康醫療事業部資深處長鄭志偉表示，「蘭醫師」不僅使用多層次區塊鏈技術來保護病患資料，並結合大數據來做到AI導診功能，根據超過100種的常見的疾病，給出3個最符合的科別建議，準確度高達80%以上，並且會在不斷學習後提高精準度。