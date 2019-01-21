台灣民意基金會：蔡英文強勢回應習近平　聲望谷底反升34.5%

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文去年聲望低迷，然而今年初她強勢回應大陸主席習進平的談話，聲勢反漲。根據「台灣民意基金會」公佈最新民調，蔡英文聲望已從谷底攀升，提升到34.5%，為半年來最高。

根據民調顯示，針對她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，5.2%非常贊同，29.3%還算贊同，26.9%不太贊同，20.6%一點也不贊同，18%沒意見、不知道或拒答。

民調指出，和上個月相比，贊同蔡英文處理國家大事方式的人增加10個百分點，不贊同的人減少12.8個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，此次總統聲望從谷底強力反彈，主要是「中國因素」或2019年初習近平「告台灣同胞書」40週年談話及蔡總統強硬回應所造成，和新閣效應關係不大。

另外，蘇貞昌接任行政院長，民眾對於內閣改組是否有信心，民調發現，8.7%非常有信心，30%還算有信心，26.3%不太有信心，25.7%一點也沒有信心，9.3%沒意見、不知道、拒答。這意味著，台灣社會多數人在新內閣組成後對蔡政府的執政能力信心仍不足，值得後續觀察。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計，訪問期間是2019年1月14-15兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1074人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。