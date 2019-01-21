iPhone淘汰3大設計　網友認為相當可惜且實用

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每年蘋果的iPhone發表會總是備受大家期待，iPhone不管是在功能或設計上總是能帶起一股潮流，但在iPhone進化史中，總是有許多設計和功能因為某些考量而遭到取捨，陸媒《騰訊網》就點出3大iPhone放棄，網友卻認為相當可惜且實用的功能。

1.3.5mm耳機孔

提到iPhone淘汰的設計和功能，當然不能不提從iPhone 7開始就消失的3.5mm耳機孔。在iPhone淘汰3.5mm耳機孔後，用戶若想使用有線耳機聽音樂，只能使用原廠附贈的lighting版本耳機，或是使用lighting轉3.5mm耳機孔的轉接線來使用一般的有線耳機，但就無法像過去一樣能邊使用手機邊充電

為了解決3.5mm耳機孔消失的問題，蘋果也推出自家的藍芽耳機「AirPods」，但《騰訊網》分析，有線耳機的音質依然是贏過藍芽耳機，取消了3.5mm耳機孔可能會讓iPhone失去部分追求音質的用戶。

2.Touch ID

從iPhone X開始，後續機種皆有配備Face ID，但伴隨而來的是那塊目前仍揮之不去的「瀏海」，且雖然蘋果官方強調過Face ID的安全性，號稱破解機率只有一百萬分之一，但網路上不乏成功破解的案例，因此《騰訊網》認為，Touch ID相較之下安全的多。

▲Face ID的安全性仍受質疑 。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

3.塑膠機身

近年蘋果推出的iPhone多是金屬或是玻璃機身，塑膠機身近幾年只有在iPhone5C上出現過。iPhone5C當年推出的訴求就是「平價」，iPhone5C從頭到尾的設計都展現了「省錢」這項特點，塑膠機身就是一項代表，且這種材質，到目前為止仍常常在許多新推出的智慧型手機上出現。