嫌iPhone手電筒太暗或太亮？其實你可隨時調整亮度

▲iPhone上的手電筒在 iOS 11 作業系統後能進行亮度的調整。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

通常現在的智慧型手機都會內建鬧鐘、計算機、手電筒等生活小工具，其中手電筒相信不少人都經常使用，因為除了在黑暗的車內找東西很好用外，甚至也會有人在拍照時拿來增加亮度，但其實iPhone上的手電筒在 iOS 11 作業系統跟之後的版本，都能進行亮度的調整。

一般來說，手機內建的手電筒通常預設亮度較亮，使用上難免出現過於刺眼的問題，但其實Phone上的手電筒在 iOS 11 和以上的作業系統版本中是可以進行手電筒的亮度調整，不管是哪個型號的iPhone，只要將「控制中心」叫出來，並長按手電筒的按鈕，即會跳出全螢幕的手電筒亮度調節畫面，共有四階段可供用戶選擇，用戶可透過上下滑動或是一格一格點選的方式來進行亮度調節。

▲長按手電筒的按鈕，即會跳出全螢幕的手電筒亮度調節畫面，共有四階段可供用戶選擇。（圖／記者范家宏攝）

而若是想將手電筒關閉，除了從通知中心關閉外，若螢幕在鎖屏並亮著的狀態下，用戶只要將螢幕從右往左滑，系統會以為你要啟動相機，手電筒就會自動關閉，且根據《ETtoday新聞雲》記者實測，由右往左滑時，相機不用完全開啟手電筒也會關閉，手指輕放就能回到鎖屏畫面。

▼由右往左滑時，相機不用完全開啟手電筒也會關閉。（圖／記者范家宏攝）