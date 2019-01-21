新iPhone XR曝光　延續多彩機身、升級雙鏡頭再貴3000元

▲ iPhone XR第二代規格曝光。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

關於今年即將發表的iPhone，外界已傳出諸多規格預測，但大多都是針對較高規的XS系列，在近期，針對iPhone XR的升級規格也曝了光，設計將延續iPhone XR理念，除了升級雙鏡頭配置之外，也會將整體性能再做提升。

據《華爾街日報》日前報導，先前曝光的三鏡頭配置，應會被蘋果用於當前iPhone XS Max 的下一代，可讓今年iPhone XS Max、iPhone XS之間的規格差異化加大，也用來展現二代iPhone XS Max更高端的定位。

此外，有關於第二代iPhone XR，也傳出有望升級成雙鏡頭。根據騰訊引述權松科技報導，新一代iPhone XR後置雙鏡頭皆為2400萬畫素，均支持光學防手震功能，並以直式排列；而前置鏡頭則是搭載一顆1200萬畫素鏡頭。

在機身設計上，第二代iPhone XR沿襲瀏海螢幕設計，新機邊框和瀏海面積都變得更小，全機正面的螢幕佔比變得更高；機身背部設計上則是繼續採用多彩玻璃機身，整體設計延續了iPhone XR設計理念。

iPhone XR第二代將採用蘋果自家的最新A13處理器，新機的內存組合將會採用最小4GB+64GB、最大到4GB+256GB的版本；在其他功能方面，新一代XR將會繼續支援臉部識別和無線充電等旗艦機功能。

另一方面，根據外媒《MacRumors》報導，新款iPhone XR有望採用與XS系列相同的4×4 MIMO天線設計，以提供更好的蜂窩連接性能。

在新機的發佈時間上，全新的iPhone XR第二代將會在今年的下半年登場，雖具體發布時間並未曝光，根據猜測該機將會在7月份正式發布。而在新機的售價方面，權松科技預測iPhone XR第二代的最低售價將會是6299元人民幣（約2.9萬元台幣），依然不是非常「平價」，且比去（2018）年最便宜一款iPhone XR 64GB的售價26,900元再貴了近3000元。