TTstyle原創1號店開幕　台東縣長饒慶鈴邀請鄉體驗

▲台東目前最夯的網紅打卡點TTstyle原創館1號店，20日下午5點盛大改裝正式開幕 。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東目前最夯的網紅打卡點TTstyle原創館-原創1號店，20日下午5點盛大改裝正式開幕，除了有精彩的原民新銳設計師展覽，還有適合愛好手作的原民藝品DIY體驗等，現場還將發布「新春黏TT，一起STYLE去」系列活動訊息，現場好康多多。台東縣長饒慶鈴表示，未來會加強商品多樣化及行銷工作，讓TTstyle原創館成為全國青創與網紅的新朝聖亮點。

饒慶鈴表示， TTstyle原創館18個店家目前已進駐17家店家，其中原創1號店是台東縣府為原住民文創產業而特別設置的展銷平台，2019年委由義守大學團隊經營並進行原創館之整體行銷與營運輔導，未來原創1號店將扮演TTstyle原創館的客廳功能，設有諮詢服務窗口、原民文創商品及農創產品展售、體驗工坊等功能。

為歡慶原創1號店開幕，1月20日起至2月10日凡於TTstyle原創館（波浪屋）消費及打卡者，將獲得TTstyle限量版潮物及原創咖啡等文創商品，原創好友禮於活動期間每日限量供應。

另外，在年節期間TTstyle原創館推出「新春黏TT，一起STYLE去」系列活動，自2月2日起舉辦「豬事大吉手繪賀卡迎春」活動、2月5日至2月8日辦理「樂唱ＴＴ歡慶新年」活動，春節初1至初4晚間邀請原民樂團表演，讓新春氣氛更加歡樂、2月14日情人節之夜舉辦「情人黏TT」快閃活動，以及2月16日舉辦「原來就是你」元宵猜燈謎活動，整個春節假期讓民眾體驗最濃的原民新年味。