逃票大叔為省「180元門票」走捷徑　受困-10°C雪山20小時

▲救援人員在雪山中搜尋被困男子。（圖／封面新聞）

大陸中心／綜合報導

四川一名男子於18日為了省下40元人民幣（約182元台幣）的門票錢，通過走「捷徑」進入太陽灣風景區，結果在-10度的冰天雪地中困了20幾個小時。消防人員在動用了無人機等設備以及多方配合下，歷時14小時成功將被困男子成功救出。經治療，目前逃票男已無大礙。

據《華西都市報》報導，四川彭州公安白水河派出所17日晚接到指令，在龍門山鎮打工的魏先生被困太陽灣景區山中。經調查，魏先生是早上10點進山，為了不給40元人民幣的門票，從山間小路上山，才因此迷路被困。

▼深厚的積雪給救援人員帶來移動不便 。（圖／封面新聞）

「整個景區內冰天雪地，在缺少保暖裝備、沒有食物的情況下，普通人是極難承受的，情況很緊急」，參與救援的消防隊員楊健表示，當時被困人員位置不明，幸好救援人員打通了被困者電話，取得了聯繫，「最開始電話打得通，搜救時我們一直在通話」。由於魏大叔沒辦法說出自己確切的位置，救人行動陷入困境，且在凌晨兩點左右，手機徹底沒電後與救援人員失聯。

凌晨的景區氣候環境惡劣，氣溫低至零下10℃左右，到處都是白茫茫一片，方向難辨，有的地方雪厚可至膝蓋，行走困難。經救援單位協調後，出動無人機幫助救援隊搜尋「逃票大叔」，救援人員經過長途跋涉，在18日中午在未開發區域找到被困者。魏男隨後被送醫治療，目前已無大礙。

据了解，魏大叔40多歲，來自四川資陽，目前在龍門山鎮一山莊工作。原本打算去太陽灣景區游玩，但為了逃票，選擇了偏僻路線，最後迷失方向困在山中。

▼被救出的魏先生（左二）。（圖／封面新聞）