高職女溜安全門躲宵禁　校方上鎖對付惹家長反彈

▲雲林斗六高級家事商業職業學校將安全門上鎖引起學生家長不滿。（圖／翻攝自Google Map.）

記者唐詠絮／雲林報導

雲林斗六高級家事商業職業學校為了女舍學生的出入安全，規定門禁時間為晚上9點至隔天早上6點，為避免學生利用安全門躲門禁，校方在門閂鑽孔掛上鎖頭，引發學生家長不滿；校長許永昌表示確實有不妥，已經移除相關鎖具，但會在安全門加裝警報器及監視器，以保護女學生住宿安全。

許永昌指出，斗六家商女宿舍有162名學生入住，有大門及2側門出入，平常1樓安全門不能從門外打開，只能從宿舍內部推開，學生大都是由側門出入，如果學生要補習或者有事要晚歸，只要家長同意且提出申請，都能由管制門進入宿舍，甚至向舍監說一聲，也可以自由進出。

▲雲林斗六高級家事商業職業學校將安全門上鎖，湧進多名臉友看法。（圖／翻攝自Facebook／斗六人文社交圈）

許永昌說，他也反對鎖上安全門，由於女宿舍頂樓大門也是一推即開，一定要求維持安全門通暢，確保學生安全。許永昌說，有看到過學生未依規定走大門而是從安全門出宿舍，雖然沒有違反校規，但也只能一再宣導，請學生進出宿舍務必守規矩。

為了安全門加裝門鎖，臉書「斗六人文社交圈」網友說，安全門只能從裡面推出，外面是無法開啟的，但僅供逃生避難用，還有網友說「管太多反而被人罵」、「確實社會不允許好人存在的」、「女學生住宿不乖，讓她以後不能住宿，鎖出人命也不好」、「還不是學生自己做蠢事不然人家也不用出歪主意」，更有網友建議「裝個監視器，違反門禁就立即退宿，要不守規矩就別團體生活」。

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