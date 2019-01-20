影／湖南科技學院撈出「2千斤魚」請師生吃　學生：像家的味道

記者馬叔安／綜合報導

湖南科技學院的工作人員日前從學校人工湖內撈出了2000斤的魚，請食堂做成了「全魚宴」免費請全校上萬名師生享用。據了解，這些魚年初時投放在人工湖裡的。有吃到魚的學生表示，「這是家的味道，太暖心了！」

▲湖南科技學院撈出2000斤魚請師生吃。（圖／翻攝自湖南科技學院網站）

湖南科技學院網站指出，11日晚上5點，期待已久的魚宴開席。食堂里到處洋溢著魚的鮮味，大家根據各自口味欣喜地領到熱氣騰騰的鮮魚美食，吃得津津有味，格外開心。現場的同學紛紛表示，喝著熱氣騰騰的魚湯，感到心裡暖意融融。這麼冷的天氣學校下湖撈魚給我們改善夥食，令人感動，一定要努力復習，爭取期末考試考個好成績，也特別期待明年還能有免費吃魚的活動。

▲▼湖南科技學院撈出2000斤的魚。（圖／翻攝自湖南科技學院網站）

湖南科技學院黨委書記曾寶成說，「學校在年初就制定了計劃，年底要讓大家吃上一頓免費的全魚宴」。據了解，這批魚的品種包括草魚、鰱魚、鯉魚等，投放時魚苗大多1斤左右，如今不少已經重達6到8斤，而做成的魚肉料理包括紅燒魚塊、剁椒魚頭、水煮魚、酸菜魚等。師生紛紛表示，「這是家的味道，太暖心了！」

▲湖南科技學院撈出2000隻魚請師生吃。（圖／翻攝自湖南科技學院網站）

據指出，學校後勤服務總公司共30餘名工作人員參與了這次魚宴的捕撈、運輸、處理和烹飪過程，從前期準備捕撈到製作成美味上桌，一共花了3天的時間。

▲湖南科技學院撈出2000隻魚請師生吃。（圖／翻攝自湖南科技學院網站）

在公佈的影片中，大鍋烹飪的魚肉餐點擺滿桌面，大批的人潮在「免費取魚窗口」前大排長龍。據了解，還有不少外地校友沒能趕回來，「雖然沒能吃到魚，但是學校此舉很讚、很溫暖」、「下次吃魚，一定有我」。

▲湖南科技學院撈出2000斤魚請師生吃。（圖／翻攝自湖南科技學院網站）