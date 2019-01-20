拿受虐男嬰名開玩笑　殺人犯慘遭動私刑「砍150多刀」

▲ 高特於1985年殺害男嬰遭判無期徒刑，只是獲得假釋出獄的他，卻意外遭到鄰居砍死。（圖／免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

英國一名服刑32年的54歲男歲高特（David Gaut），因為出獄後拿遇害男嬰的姓名開玩笑，竟遭到憤怒的3名鄰居「動私刑」，全身遭砍150多刀而死。目前3嫌都已經遭到警方以謀殺罪和扭曲司法正義起訴，並在近日接受法院審理。

根據BBC報導，在1985年時，高特照顧同居女友17個月大的兒子時，竟然對男嬰拳打腳踢，甚至拿火燒腳底板，導致男童多處骨折而死，並遭到法院判無期徒刑。只是他於2017年11月時獲得假釋出獄後，竟然於某次在中餐廳點餐時，拿男嬰名字開玩笑表示，「我不喜歡中國人，不過我想要一個『石明志』（Chi Ming Shek）」。

當時鄰居哈利（Ieuan Harley）在Google後發現「石明志」是受害男嬰的姓名，而高特則是殺嬰兇手時，氣得決定聯手47歲伊夫舍姆（Darren Evesham）、51歲奧斯本（David Osbourne）謀殺高特，並於2018年8月先引誘他到哈利的家裡後，聯合砍了將近150多刀，甚至在高特死後連指甲也全拔光。事後，他們把贓物和沾有血的衣服，連同一輛汽車一起燒掉。只是2天後還是遭到警方發現。

目前3人已經遭警方以謀殺罪和扭曲司法正義起訴，法案並於日前開庭處理，奧斯本已承認犯罪，但其餘2名共同被告則仍否認犯罪。全案仍在審理中。