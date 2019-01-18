AI時代來臨　科大研修「程式語言」畢業起薪多3000！

▲北科大校務研究中心揭牌（左起：台大社會系教授陳東升、高教司長朱俊彰、技職司長楊玉惠、北科大校長王錫福）（圖／北科大提供）

記者崔至雲／台北報導

迎接AI時代，12年國教新課綱將「程式設計」列為必修課程，大專校院也陸續跟進。台北科技大學18日指出，經校務研究中心從畢業生問卷回填資料初步發現，大學四年期間有加選過電腦數位或程式語言相關課程者，畢業後就業月薪，比沒修過相關課程者高出約3000元。

北科大8日舉辦「校務研究中心暨社會責任辦公室」揭牌典禮。主要統籌學生、教職員、財務等校務大數據資料庫，開發互動式校務研究分析系統，提高教學及校務營運品質。校務研究中心針對校內105學年大學部畢業生所回填的畢業生流向問卷，分析「研究電腦數位、程式語言修課與畢業後薪資關係」。初步發現，在學期間有無修讀電腦數位或程式設計相關課程，畢業後月薪約3000元落差。

以「工程學院」為例，有修課者月薪可達37001元~40000元，未修相關課程者約31001元~34000元；「設計學院」畢業生部分，有修課者月薪為34001元~37000元，未修相關課程者月薪為28001元~31000元。甚至有一位研修相關課程的人文社會學院個案，月薪達47000元。

▲北科大社會責任辦公室揭牌（左起：北科大校長王錫福、高教司長朱俊彰、技職司長楊玉惠)（圖／北科大提供）

北科大校長王錫福介紹，在少子化和全球化挑戰下，校務研究是當今高等教育的顯學，透過臺北科大校務研究專業團隊的分析串流，未來全國高教校務資料庫將可結合政府部門的大數據分析，整合為一個龐大完整數據庫，在資訊安全受保障前提下，反饋各校，以了解學生的學習成效及畢業後的工作表現，作為調整系所教學實施及課程規劃的重要參考，並可協助教育主管單位規劃政策，達到「精準教育」。

北科大校務研究中心認為，薪資多寡當然有需多主客觀因素，而北科大於106學年全面實施「程式語言」課程必修，此問卷的發現，代表著校務大數據分析，可反饋各學院，作為調整系所教學、優化課程的參考依據。