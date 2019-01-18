嘉義遭摺疊桌夾死女童　校方：她乖巧能力好　導師的好助手

▲▼嘉義8歲女童遭折疊桌夾胸身亡，送醫時已無呼吸心跳。（圖／記者翁聖勳翻攝，下同）

記者翁聖勳／嘉義報導

嘉義縣17日下午傳出8歲女童不幸被家中折疊桌夾胸而死，18日女童學校校長及老師們到醫院探視女童家屬及。由於昨日上午，全校師生們正興高采烈吃火鍋，提前慶祝春節過年準備要放寒假，卻在下午卻傳出該事件，讓所有師生感到愕然，女童校長更提到，女童在校表現傑出，是導師讚許的「小老師」，發生這樣的事情大家都很難過。

女童出生於新住民家庭，父親務農，母親每天早上清晨3、4點要到早餐店工作，直到中午過後才會回家休息，女童17日中午在學校吃完營養午餐後放學回家便跑到家中儲藏室玩樂，卻不慎被平常置放立起來的折疊桌夾死，父親得知消息後，馬上放下手工作趕回家中，協助送醫，由於當時沒有人親眼目睹，因此不清楚案發過程。

是17號下午4點左右時，獨自在後院玩樂的弟弟到屋裡找姐姐，卻發現姐姐被折疊桌的桌腳夾住胸部，臉色發黑，看起來快死掉了，於是弟弟趕緊呼叫媽媽，母子兩人合力將女童由桌腳移開，但女童當時吐了嘔吐物到地上，一度以為是異物哽咽導致窒息，但女童當下已無呼吸心跳，直到救護車趕到現場確認回天乏術，但女童媽媽情緒激動無法接受，一直哭喊「女兒沒有死!」