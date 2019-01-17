首度明確表態參選2020總統大選　王金平：我已經在行動

政治中心／綜合報導

前立法院院長王金平接受節目專訪，首度明確表態要選總統，「目前已經在具體行動了，就只差沒把『我要選總統』這五個字說出口而已」，他說會循國民黨黨內機制爭取出線。

被外界形容是「喬王」、「公道伯」的王金平，怎會想離開立法院參選總統？王金平強調，是「因緣」，上一屆動念想要參加黨內初選最後沒選，就是因緣沒成熟，其中一個因素是家庭，這次家庭因素少了，他開始準備參選，「因緣成熟了，自然水到渠成」，會「循黨內機制」，一切先拚再說。

王金平指出，國家處境不理想，「兩岸關係影響一切」，參與國際組織受阻，缺乏公平貿易競爭，但兩位前總統陳水扁、馬英九，與總統蔡英文都無法讓台灣政局和解，因此，處理要放開心思思想解放，「哪有一定要九二共識？」，而是透過溝通協調取得共識，自認個人協調能力能為台灣找出一條嶄新道路。

至於將來可能的對手、台北市長柯文哲，王金平表示，他們相處時都談得很愉快，天南地北無所不聊，一聊就一兩個小時，若成為對手，就「兄弟登山、各自努力」；另外，他跟蔡英文也是好朋友，從她當陸委會主委開始，就有很好的互動，但重點是，「誰才能把國家帶向新局！」

此外，2018年九合一選舉，王金平在關鍵時刻幫助韓國瑜，助韓流發威有功，引發外界好奇，是否有「王韓配」的可能。對此，王金平回應，「好不容易現在整個勢都在他那邊，所以他要先搞好庶民經濟，我不能幫韓國瑜說什麼，也不能做任何期待！」

另一方面，王金平首度在鏡頭前落淚，他頻頻拭淚，談到自己從政40多年過於忙碌，愧對罹患類風濕性關節炎的愛妻陳彩蓮。王金平表示，類風溼性關節炎這個疾病，成因無人知道，目前為止，醫學上無法明確點出病因在哪，但就是一種自己免疫力降低的疾病，無藥可醫。

王金平透露，妻子原本吃類固醇止痛，後來也到了一個止痛不了的程度，人生陷入絕望之際，有師父引導到六龜山上的寺廟去靜養三個多月，不斷地用愛心、耐心，還有各種方法讓她心理安定下來，漸漸才有一點復原，他對太太很虧欠，但妻子毫無怨言，一路支持著他。

▲王金平接受媒體專訪。（圖／壹電視提供）