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荔枝未開花前做防治　避免荔枝椿象危害

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荔枝未開花前做防治　避免荔枝椿象蠢動▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲荔枝椿象躲在葉背間（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

荔枝椿象目前正在田間即將進入交配產卵時期，由於成蟲越冬後會大量消耗體內脂肪，對藥劑的敏感度較高，加上氣候冷涼，行動較為遲緩，是化學防治最佳時期。它以荔枝、龍眼或欒樹等為主要寄主植物，高雄區農業改良場提醒農友於荔枝開花前注意防治此蟲害，除可提升結果率外，並降低對蜜蜂的危害。

高雄場戴順發場長表示，荔枝椿象俗稱臭屁蟲、臭椿象或荔椿等。1年只發生1世代，生活史包括卵、若蟲及成蟲等3個時期。一般以性未成熟的成蟲越冬，氣候溫暖時，越冬成蟲開始活動於荔枝、龍眼枝梢或花穗上吸食危害，待性成熟後開始交尾產卵，3~5月為產卵盛期。

荔枝未開花前做防治　避免荔枝椿象蠢動▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲荔枝椿象成蟲，背部為紅褐色▼成蟲腹部白色，利用口針刺吸嫩梢枝液

荔枝未開花前做防治　避免荔枝椿象蠢動▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

他說，成蟲受干擾時有假死行為，同時分泌臭液，並掉落於地，但很快又往樹上爬。族群密度高時，常造成枝葉生長遲緩、花穗萎縮或脫落，嚴重影響荔枝產量與品質。

荔枝未開花前做防治　避免荔枝椿象蠢動▲▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲已死亡卻仍緊抱枝條的荔枝椿象

由於高屏地區的荔枝約在1月底進入開花期，考量蜜蜂可幫助授粉與結果，因而不適宜於開花期噴藥，籲請農友於開花前進行荔枝椿象的防治。同時應選擇核准使用於荔枝的藥劑，例如2.8%賽洛寧水懸劑2000倍、20%亞滅培水溶性粉劑4000倍或48.34%丁基加保扶水基乳劑1000倍等藥劑，並加強葉背與枝條縫隙的施藥。

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關鍵字：荔枝,開花,椿象,防治,危害

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