台灣整體運動環境評比61分　改革1年半「進步1分」

▲4成民眾希望居住地有充足的運動場所。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／台北報導

台灣師範大學今（17）日公布「2018年國人運動環境觀感大調查」成果，發現民眾對整體運動環境總評分為61.16分，相較2017年總評分的59.58分微幅上升1.58分，小有進步。《國民體育法》修正案歷經1年多的推動，僅有2成的民眾對體育改革有感，4成民眾認為改革成效不明。

台灣師範大學運動與休閒學院與台灣趨勢研究公司今天舉行記者會，公布2018年國人運動觀感大調查，涵蓋中央政府運動施政、縣市運動環境觀感評比、單項運動協會觀感評比、國手職涯專題等4個面向。

2018國人運動環境觀感大調查是於去年9月至12月間，以立意抽樣方式，針對13歲以上且最近一年有從事運動或觀賞運動賽事的民眾進行抽樣問卷調查，有效樣本數為1萬169份。

▲記者會針對四大方向調查。（圖／台師大提供，下同）

在中央政府運動施政方面，調查發現，民眾對台灣運動環境總評分為61.16分，比2017年（59.58分）微幅上升；對於體育改革，僅20.1％民眾有感，38.7％民眾認為改革成效不明，有待長期觀察；40.4％民眾認為居住地有充足的運動場所，國民運動中心是多數民眾認為可列為優先改革的項目。

2018年運動施政表現前3名的縣市為台北市、桃園市及新北市，和2017年調查一致；縣市運動場館的充足性，台北市、新北市、嘉義市、桃園市、台中市分居前5名；對運動的重視度，桃園市、台北市、新北市、嘉義市、台中市分居前5名。

對於單項運動協會的觀感評比，跆拳道、田徑、體操、橄欖球、射箭協會為前5名；單項協會在賽事遴選選手和教練的公平性項目上表現較佳，其次為人才培育積極度，在財務透明度上，僅少數單項協會分數勉強及格。

▲國民運動中心是多數民眾認為可列為優先改革的項目。（示意圖／新竹市政府提供）

調查針對243位國家級選手電話訪問後發現，選手認為機關企業聘用運動指導員的政策對職涯最有幫助，其次是警消高普考保障名額，對於補助企業聘用績優運動選手的政策期待並不高，國手退役後最期待的工作以運動教練、學校教職員和運動創業為前3名。