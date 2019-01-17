換電池影響iPhone銷量　外媒：去年共換1100萬顆

▲據了解，蘋果去年推出換電池方案限時降價活動後，已經更換了1100萬顆電池。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

蘋果在2017年底爆發「降速門」事件，隨後推出換電池方案限時降價活動進行補償，引發果粉排隊搶換，據外媒報導，蘋果原先預估更換的電池數量為100至200萬顆，但據了解，蘋果已經更換了1100萬顆電池，是原先預估的10倍。

據CNBC報導，熟知蘋果內幕的作家John Gruber稱蘋果原先預估更換的電池數量為100至200萬顆，但事實上，蘋果已經更換了1100萬顆電池。據了解，雖然蘋果官方沒有明確公布這項數字，但蘋果執行長庫克（Tim Cook）在一次內部全體會議中有提到。

蘋果在2017年底爆發「降速門」事件，隨後於2018年1月至12月推出換電池方案限時降價活動，引發果粉排隊熱潮，因為更換電池後，有助於老舊的iPhone性能提升。在這次的活動中，蘋果讓iPhone 6和其後續機種能以29美元的價格更換電池，台灣地區則降價至新台幣890元。

且搭配專注於性能的提升的iOS 12作業系統，不少使用較舊款機型的使用者都聲稱iOS 12彷彿讓手機「回春」，可以再戰一年。蘋果在iOS 12更新中，加入監控電池電量的功能，並使電池健康度的檢測更為透明，讓使用者更能能掌握換電池使用狀況。

但本月初蘋果執行長庫克在一封公開信中承認，iPhone的營收低於預期，使得蘋果本季的營收低於原先預期，而究其主因，是由於iPhone的新機更換沒有想性中那麼強勁。換機不踴躍的原因除了整體經濟挑戰、電信補助減少、強勢美元外，便宜的換電池的降價方案也是影響非常深遠的因素。