英國執政黨密謀延遲脫歐　「留歐派」力推二次公投

▲大批反對脫歐的英國民眾上街訴願。標語上寫著：「我們要求讓人民來投票」，(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

英國下議院周二(15日)否決脫歐協議草案，讓脫歐前景混沌未明。英國首相梅伊相梅伊(Theresa May)內閣、執政的保守黨及在野黨隨即拋出多個計劃試圖解決困局。當中包括二次公投、延遲脫歐、再跟歐盟蹉商商替代方案等。

英國媒體引述首相府的消息指出：政府在上述草案遭否決後，立馬接觸資深國會議員尋求新出路。據指出，財政大臣 大臣韓蒙德(Philip Hammond)、商務大臣克拉克(Greg Clark)以及脫歐大臣巴克雷(Stephen Barclay)已告訴商界人士，國會議員準備提出動議延遲脫歐期限，但目前未知能獲得共識。

屬強硬「脫歐派」的前外相強森(Boris Johnson)要求梅伊廢除關於於愛爾蘭邊界問題的最後擔保方案 「留歐派」則積極推動舉行「第二次脫歐公投」。「自由民主黨」黨魁凱布爾(Vince Cable)認為政府這次大敗 是「結束脫歐的開始」。蘇格蘭首席部長施特金(Nicola Sturgeon)更直指不能再浪費時間，梅伊應停止脫歐程序，舉行二次公投是時候了。