全球經濟緩長　債券型基金大翻身？！

圖、文／瀚亞提供

2019年才剛開始，全球股市就進入巨大波動、各個臉色黯沉，尤其是在美國股市更是令人驚心動魄，對於今年投資市場的風險似乎做出了預警。加上各方財經專家、學者對於2019年全球經濟成長看法都趨於保守，同時在資金持續緊縮的壓力下，金融市場將面臨充滿許多不確定性與挑戰，如何以確定取代不確定、穩定取代不穩定，是投資人最為關注的事。法人建議，投資人在資產配置上，最好重新評估與布局，選擇部分避險金融商品，例如債券型基金。

事實上，最近全球債券市場的確已經出現變化，如美國10年公債殖利率，在2018年12月聯準會升息1碼，10年公債殖利率不升反降，甚至在2019年1月3日跌至2.56%，創自2018年1月25日以來最低的紀錄，較去年11月初的七年新高 3.25% 跌幅約70個基點。除了美國，德國、英國、澳洲、日本等國的公債殖利率也都出現同步下跌情況。

全球的公債殖利率暴跌，公債價格大漲，顯見投資者已經陸續撤出股票等風險資產，將資金轉入安全資產。受金融環境影響，2019年債券型基金再度受到投資人青睞，包括新興市場債、全球型債券基金及高收益債都是目前受歡迎的金融商品。瀚亞投信產品協理蔣智安認為，其中，近期新興市場債殖利率來到近十年的高點，違約率比美國高收益債還要來得低，現在正是進場的甜蜜點。

蔣智安表示，在金融環境波動如此大，充滿各種險峻挑戰時，對保守的投資人而言，債券投資在資產配上絕對不可或缺，甚至是重要的關鍵收益策略。