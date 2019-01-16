悚！男看電視突用水果刀狠殺外婆　客廳現場「鮮血用倒的」



▲精神不穩的男子突然狠刺外婆，客廳留下大片血跡。（圖／翻攝爆料公社）



地方中心／桃園報導

扯！一名網友在臉書《爆料公社》中貼出數張讓人怵目驚心的照片，客廳地上流出超大面積的鮮血，他表示「外婆在家中的客廳看電視，平常情緒就不穩定的表弟，今天又一時情緒失控，順手拿起桌邊的水果刀刺向外婆！表弟的父母也在場，但他失控的狀態到自己的父母都拉不住。」

PO文者心痛表示，「外婆被緊急送往桃園中壢的壢新醫院急救，這已經不是第一次發生這種人倫悲劇了，但我們家不是有錢有權的家庭，也沒有其他地方可以安置外婆或失控的表弟，因此才會讓事件不僅一再的發生還越來越誇張嚴重。」

不少網友看到恐怖畫面，紛紛留言「願外婆平安，我都發麻了」、「這樣已經符合強制就醫了、不要縱容他，才能保護其他家人」、「應該看醫生了吧 不是找地方安置吧」、「這個太誇張了！這要建議帶去精神病院了！」

警方調查，行兇的25歲陳姓男子有精神和視覺障礙雙重手冊，他15日晚間在外婆家削水果聊天時，疑似受言語刺激，持水果刀狠刺外婆的頭和手，所幸80多歲的外婆送壢新醫院包紮後無生命危險。陳男隨後在家人帶領下向警方投案，警方先帶他到療養院治療後，將等精神穩定再做筆錄函送。



