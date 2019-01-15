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志工遭「狠甩巴掌」 陳思宇激動哭：我可以落選 不允許暴力行為

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記者蔣婕妤／台北報導

「柯家軍」立委補選候選人陳思宇15日下午到士林百齡國小拜票，一名自稱綠營支持者的男性民眾狠打陳思宇志工巴掌。陳思宇事發後陪同志工送醫驗傷，並前往派出所作筆錄，她受訪時激動表示，就算自己落選都沒關係，但絕不容許暴力行為。

據了解事件發生在下午四點多，陳思宇與競選團隊到百齡國小拜票，一名自稱綠營支持者民眾突然出現干擾，還要搶陳思宇發送給民眾的爆米花，志工前去阻止，去遭對方反手狠甩，臉部留下大片紅腫，攻擊民眾向警方供稱是因為不滿台北市長柯文哲取消重陽敬老金1500元才會上街抗議。

陳思宇事件發生後陪同志工前往新光醫院驗傷，隨後一同到士林後港派出所報案，做完筆錄後受傷志工已經返家休息，攻擊民眾則被函送，等待法院通知，他離開派出所時不願回答問題，僅強調一切都是誤會。

陳思宇受訪時表示，看到志工表情驚恐，已經跟家屬表示希望讓她先返家休息，也取消晚間行程。志工遭攻擊，陳思宇激動落淚，她強調，面對志工家屬她非常不好意思，「我看都不敢看他們，拜託大家，還給我們乾淨選舉，不要再尾隨、撕海報、暴力相向，如果是針對我，就算我落選，我都不允許這種情況發生。」

是否是對手陣營行為，陳思宇說自己不願意做任何揣測，但強調絕對不能接受暴力行為，呼籲選民冷靜。何志偉競選團隊則發出聲明回應，對於指控，我們沒有必要也沒有任何理由去做這類行為，相信民眾自有公評。台灣是民主自由的國家，呼籲理性尊重多元聲音。

▲陳思宇志工遭攻擊。（合成圖／記者蔣婕妤攝、黃彥傑翻攝）

▲陳思宇志工遭攻擊，臉頰紅腫。（合成圖／記者蔣婕妤攝、黃彥傑翻攝）

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關鍵字：陳思宇,柯文哲,何志偉,陳炳甫

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