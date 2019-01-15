婆婆請媳婦保管10條金條　她竟全捐宮廟...要賠224萬

▲曾婦請媳婦保管金條，不料竟被捐贈出去，氣得她要求賠償。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

地方中心／高雄報導

曾姓婦人因病住進養護中心，3年前擔心珍藏的10條金條（約50兩）保管不易，於是交給吳姓媳婦保管，不料，媳婦卻擅自將金條以婆婆名義捐獻給岡山安南堂哪吒行宮，事後還將感謝狀交給她，氣得一狀告上法院，要求媳婦賠償。高雄高分院審理後認為，媳婦只是受託保管，並無權捐贈，判她敗訴，須賠償婆婆224萬6250元。

判決書指出，曾婦因擔心自己所珍藏的10條金條保管不易，先是交由外甥女保管，2016年1月中她決定住進養護中心，其媳婦表示願意照顧她，於是找來外甥女將金條改交由媳婦保管，並當場簽下立據。媳婦將金條拿到手後，竟擅自將金條以婆婆名義捐獻給岡山安南堂哪吒行宮，事後還將感謝狀交給婆婆，氣得曾婦要媳婦賠償她的損失。

對此，媳婦向法院供稱，金條是婆婆為了替自己祈福，並委託她將金條捐贈出去，她只是按照婆婆指示做事，且金條的重量及純度並未鑑定，於是拒絕賠償婆婆。

橋頭地檢傳喚曾婦外甥女到庭，她證稱，當時她將金條帶到養護中心轉交給曾婦媳婦，且由曾婦孫女當場點交，並簽下立據「表姑XX點交10條金子，一條經XXXX（奶奶）確認約5兩，當場點交人員XXX（簽名）等。」從未聽說曾婦要求媳婦捐贈金條。

法院審理後認為，立據內容足以證明曾婦只是要求媳婦保管金條，並未要她交金條捐贈出去，且媳婦也無法舉證證明婆婆的委託，因此判她應賠償婆婆224萬6250元。媳婦不服上訴，二審判她敗訴，全案可上訴。

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