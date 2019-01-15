麥當勞21項產品漲價！大麥克、勁辣雞腿堡單點貴3元



▲麥當勞將從1月23日（三）凌晨起調整菜單售價，21項商品漲價。



消費中心／台北報導



因應基本工資月薪調漲，速食店價格開始波動！繼肯德基漲價之後麥當勞也喊漲，最高漲幅逾1成。台灣麥當勞將從1月23日（三）凌晨起漲，包含超值全餐主餐5項堡類及麥脆鷄腿都調漲3元，像是雙層牛肉吉士堡從59元漲至62元，不過，McCafé共8項鮮奶茶全面調降10元。

麥當勞公布菜單調漲，包含雙層牛肉吉士堡、大麥克、勁辣雞腿堡、嫩煎雞腿堡、黃金起司豬排堡，以及單點麥脆雞腿都調漲3元，如雙層牛肉吉士堡原價59元漲至62原、大麥克原價69元漲至72元。早餐部分，包含豬肉滿福堡、滿福堡、香雞滿福堡、火腿蛋堡、吉事蛋堡、豬肉蛋堡等11品項，單點價全部調漲3元，像是豬肉滿福堡原價45元漲至48元，漲幅約6.7％。

麥當勞此次調整菜單，價格有漲也有調降！像是點心部分的漢堡，從32元調降至30元，阿薩姆鮮奶茶、宇治抹茶鮮奶茶等鮮奶茶品項，則各調降10元。麥當勞表示，因整體考量消費者喜好及市場情形，部分商品銷售不如預期也將下架，自1月23日（三）起柳橙酷蘇打、漂浮系列（汽水/紅茶/柳橙酷蘇打）、芝麻聖代、芝麻冰炫風、美式冰咖啡、好時光大早餐、好享受大早餐以及BBQ嫩雞翅將停賣，未來也將持續開發更多元的餐點供消費者嚐鮮。

肯德基整體產品價格調幅約5%，包含單點蛋撻調漲2元、單點炸雞調漲6元，及單點漢堡調漲9～10元；而XL套餐調漲10元、桶餐類則視產品組合不同，價格調漲16元起。不過，個人套餐則較原價最高調降26元、降幅最高達17%。



