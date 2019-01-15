最聰明：中國排第3　台灣人智商全球第4、新加坡第1

▲北京大學。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

英國Vouchercloud網站編製一份「全球最聰明國家及地區」的排名，利用大數據分別以「諾貝爾得獎人數」（過去）、「目前人口平均智商」（現在）及「小學生在校成績」（未來）去計算，中國名列第3，僅次於瑞士及日本。另外，人均智商前5名亞洲就佔了4位，分別為中國第2、香港第3、台灣與南韓並列第4，而新加坡則是第1。

▲師範大學。（圖／台師大提供）

據榜單顯示，排名前五位的分別是日本、瑞士、中國、美國和荷蘭。日本以諾貝爾得獎人數第6位、人均智商第6位和在校成績第5位的指數，綜合排名第1；中國以人均智商105.8位列第2位、在校成績第7位的指數，排名第3；台灣則以人均智商及在校成績都在第4位的指數，排名第13。

▲全球最聰明國家。（圖／翻攝Vouchercloud 官網）

文章指出，美國排在了中國後面，且能排到第四主要得益於諾貝爾獎獲得數全球第1，達368人，是第2名英國獲諾貝爾獎人數的近3倍，但是美國人均智商僅排第28位、小學生學習成績排名也只有中等的第13名，這兩項成績對美國的未來而言可能不是個好兆頭。

另外，值得注意的是亞洲區域的韓國、中國及日本都擠進前10名，而香港、新加坡和台灣在人均智商及在校成績都處於領先地位，但由於諾貝爾得獎人數拉低其水平，並沒有排名到前位。例如，新加坡在人均智商和在校成績都排名第1，可是諾貝爾得獎人數僅排名73，因此拉低整體的排名。

▼上海國家會展中心。（圖／CFP）