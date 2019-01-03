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200坪屋頂籃球場現身信義新光三越　電子記分板、天際線當背景超酷

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▲Ａ11屋頂籃球場。（圖／新光三越提供）

▲新光三越Ａ11戶外區出現屋頂籃球場。（圖／新光三越提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

信義區今年將新增2間新百貨，包括A13信義遠百與微風南山，新光三越4館位於信義區中心，也積極規劃新概念型態商場，位於A11 4樓的戶外區，也規劃200坪至300坪的三對三屋頂籃球場，預計在1月中正式對外開放，有電子記分板、彩色地板設計，看著信義區天際線打球紓壓，最貼心的是還提供籃球，就算空手前往也能痛快打一場。

雖然跨年當天因下雨人潮不如往年，新光三越信義新天地2018全年業績仍創下新高點，面臨新賣場即將在今年加入競爭，新光三越信義店以每年改裝6000至7000坪的規模，站穩信義區的領導地位，全年來客數也達到5000萬人次，比2017年還要多上200萬人。

體驗型行銷現以餐飲當道，在其他百貨還僅在以餐飲為主打的同時，新光三越以娛樂體驗、打卡地標為發展空間，繼戶外螺旋溜滑梯、信義區場改裝之後，再於A11館戶外區打造室外籃球場，並於1月中讓民眾以會員扣點方式進行體驗，日後還將舉辦相關活動，讓整個4樓天台成為熱鬧的戶外娛樂場。

位於台北101購物中心旁的微風南山預計在1／10正式開幕，主打4成餐飲空間，而比鄰新光三越信義新天地A11館的信義遠百，也預計在2019年底登場，有獨家蘋果旗艦店進駐，此外據悉也有不少針對家庭客的餐飲空間。

▲Ａ11屋頂籃球場。（圖／新光三越提供）

▲Ａ11屋頂籃球場。（圖／新光三越提供）

▲戶外區除規劃屋頂籃球場，也有舞台設計，預計將推出更多活動。（圖／新光三越提供）

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關鍵字：新光三越,信義新天地,籃球場,微風南山,信義,遠百

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