新iPad mini零件照外流　處理器可能只搭A9晶片

▲新iPad mini零件照外流。（圖／翻攝自推特）

科技中心／綜合報導

先前推特爆料達人@Slashleaks才秀出一張疑似為新iPad mini的保護殼照片，現在又有另一名推特用戶@laobaiTD貼出了疑似為iPad mini內部零件的照片；且根據@laobaiTD指稱，新iPad mini不能被稱之為「第5代」，而是應該稱為iPad mini 4S，其原因在於新產品處理器可能只會用上A9晶片。

從@laobaiTD所釋出的照片中可見，新iPad mini將可能有「玫瑰金」的顏色選項，且背面天線將是圓角設計，與現在的iPad mini 4有些許的不同。現在官網所販售的iPad mini 4顏色選擇僅有金、太空灰，以及銀色，可見玫瑰金的版本應不是舊的iPad mini 4，可信度相當高。

而從外流的零件照可看出，新iPad mini仍會保留耳機孔，而底部一左一右將各會有一組揚聲器，傳輸介面應仍是採用Apple自家的Lightning，而非Type-C接口。

外傳，新iPad mini可能會走「平價」路線，因為新一代產品仍將可能不會包含iPad Pro的Liquid Retina螢幕和Face ID功能。根據蘋果郭明錤預測，新iPad mini售價將有可能落在300美元（約台幣9,240元）附近。