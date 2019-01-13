影／唯一台灣妹！開南大學林佳棻攻日...打敗72櫻花妹獲選「KINDAI GIRLS」

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桃園開南大學23歲的林佳棻，前年到到日本近畿大學（KINDAI UNIVERSITY）擔任交換生，參加了學校「KINDAI GIRLS」的招募徵選會，經過層層關卡考驗，從80人中脫穎而出；特別的是，她也是該團唯一的外籍學生。

▲佳棻非常熱愛舞台表演。（圖／翻攝自林佳棻臉書）

畢業的佳棻，上個月在臉書感性寫下，「這是最後一次以KINDAI GIRLS的身分站上舞台，這一年裡發生了好多好多事，能去近大交換真的是太好了，謝謝特地來看我，還有來參加活動的所有人。」

前年9月剛到日本時，林佳棻就知道偶像團體「KINDAI GIRLS」是學校的一大特色，原本25名團員中有部分畢業，所以需要再徵選8人。熱愛表演的她決定報名，就這樣踏上徵選之路，憑著穩健的台風與紮實的舞蹈底子，她最終獲選進入團體。

每年4月的新生入學，「KINDAI GIRLS」都會表演，身為學校門面，校方非常重視對她們的教育訓練，也特地請到日本早安少女推手淳君（Tsunku）擔任製作人，協助CD與MV的拍攝。

▲▼她成為KINDAI GIRLS的一員。（圖／翻攝自KINDAI GIRLS推特）

林佳棻表示，除了上課之外，團員們每天都要不斷練舞、練唱，培養彼此的默契，所以3月放長假期間，她只能忍著思鄉之情，待在日本訓練。

佳棻也提到，加入KINDAI GIRLS之後，最大的改變就是自信心，雖然她在台灣參加過不少徵選，但由於身高不夠、長相也沒有很出眾，所以老是落選，在高三時甚至有位導演曾問她，「妳覺得我會讓妳在舞台上穿高跟鞋嗎？」讓她一度萌生想放棄的念頭。

得知佳棻獲選一事，系院院長表揚是「應日系之光」，也稱讚她在校認真，不到幾年時間，連續通過日語能力檢定，還能和日本人輕鬆對談。