近畿大學與台生交流50周年　近大校長：用「實學」面對教育轉型

▲教育部長葉俊榮及近大校長、副校長及教師們敲打月桂冠酒表示活動開場。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

日本近畿大學21日舉辦「近大Expo in 台灣」，慶祝與台灣學生交流50周年，希望透過與台灣的交流，深化台日友好關係。近大校長細井美彥表示，全世界的教育處於重大轉型期，近大近年來透過產業革命的技術創新應用，及產學合作，將各個領域的專業知識與技能結合起來，做「實學教育」。

教育部長葉俊榮致詞時表示，大學不僅在自己的國家，甚至全球都占很重要的腳色，「大學之所在，就是希望所在」，近畿大學這幾年所作的產學合作也像台灣最近努力的方向USR，利用大學的角色，做好地方、產業、災防、文化、建設的整合，以及人才的培育，把大學的功能發揮到極致，這也是大學存在是全球的目的。

▲葉俊榮表示，大學所在，就是希望所在，利用大學的腳色，將功能發揮到極致。（圖／記者崔至雲攝）

葉俊榮也說，教育的內涵絕對不是單單發會在所在地方，同時也要發展到國際上，透國學生的移動、交流、學習，創造出教育的內涵，並且培養出學生能力， 也讓大學能夠繼續服務社會。

細井美彥也說，近年來，近大經由外貿協會之協助與經濟部簽署攬才合作MOU，並與台灣大學等多所大學簽訂合作協議，目前是全日本最高人氣大學，每年報考人數高達15萬人，連續5年居全日本第一，對於日本產官學各界影響力極大。

細井美彥也說，未來希望可以透過研究及交流，能夠與台灣學生有更多互動，讓台灣學生想要學新知識的時候，都能想到近畿大學，而近畿大學也已與台灣許多企業簽屬產學合作，也希望可以為台灣提供更多人才。

「近大Expo in 台灣」現場也將有針對有意赴日留學的學生諮詢服務區及介紹學校社團展區，還有產學研發成功的種子研討會，大會也推出抽日本來回機票及參觀該校校園等獎項增加活動亮點。

▲由日本人氣女團早安少女組的前製片人淳君（Tsunku）製作的近大入場典禮表演組合KINDAI GIRLS帶來開場演出。（圖／記者崔至雲攝）