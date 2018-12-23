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少子化完全沒影響！日本這大學靠「黑鮪魚」爆紅5年報考率第一

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▲▼ 「近大Expo in 台灣」。（圖／記者崔至雲攝）

▲「近大Expo in 台灣」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

全球面臨少子化衝擊，連鄰國日本也面臨私校赤字與退場問題，位在日本關西的近畿大學1993年一度面臨招生危機，但卻靠著養殖「黑鮪魚」成為近年日本報考率連續五年第一名大學。近畿大學總務部部長世耕石弘表示，校方靠著黑鮪魚翻身，還成為學校招牌。

近年近畿大學靠著完全養殖鮪魚而聲名大噪，「黑鮪魚」更成為學校招牌。世耕石弘談到，需多大學都面臨到招生困難的問題，但是許多大學觀念較為傳統，無法突破招生的舊觀念，成為一個惡性循環，近大為了突破這樣的循環，校方不只靠教育及研究，更打造出自己的學校品牌。

世耕石弘提到近大創辦人曾說過「戰爭結束後日本臨海縮小了，為了確保全民能夠擁有足夠食物生活，應該進行『海耕』生產海產，否則日本恐將面食物缺乏。」因此終於在1948年在和歌山縣開設水產研究所，先從開發紅甘魚養殖著手，將賺到的第一筆資金陸續投入到其他魚類研究上，以該方法不斷循環。

▲▼ 近畿大學總務部部長世耕石弘。（圖／記者崔至雲攝）

▲近畿大學總務部部長世耕石弘。（圖／記者崔至雲攝）

近大「黑鮪魚」共花了32年時間培育完成，中間更完成了18種魚種養殖研究，為了讓研究團隊更扎實及支援，近大更因為培育黑鮪魚創立新創公司，專門販售所內養殖魚類魚苗，將研究成果擴散至產業界，甚至還有民間公司與進大合作，發展出鮪魚高湯泡麵等產品。

世耕石弘談到，在轉型的過程中有許多外界的反對聲浪，認為校方將研究成果拿來賺錢。但他表示，那是公立大學的觀念，私立大學不仰賴國家經費必須自立自強，為了走出自己學校的品牌度，以學問創造收益有何不可。

世耕石弘表示，學校一路走來都以獨創研究為本，進而達成產業貢獻後確保收益，再經過投資達成更新的獨創研究，雖然轉變過程中並非以傳統步調成長，卻也因為不斷的創新，走出自己的一條路，每年更有來自世界各地超過500位以上的外國人留學生報考。

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關鍵字：日本,台日交流,近大,近畿大學

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