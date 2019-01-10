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變國家級邊緣人　收嘸災防告警訊息可能是這5個原因

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▲▼9日下午4:00起 5 大電信業者為響應政府政策，持續加強災害應變及通報流程，因而展開今年首次全台（含離島）告警訊息測試。（圖／記者范家宏攝）

▲9日下午 5 大電信業者推播的災防告警測試用訊息。（圖／記者范家宏攝）

科技中心／綜合報導

9日下午4:00起 5 大電信業者為響應政府政策，持續加強災害應變及通報流程，展開今年首次全台（含離島）災防告警訊息測試。但據了解仍有民眾表示自己沒收到，甚至懷疑自己是「國家級邊緣人」，其實有5大原因可能導致你的手機接收不到告警訊息

依據國家傳播通訊委員會（NCC）網站所公布的資料，「災防告警服務」是因為近年來天災不斷，告警示警訊息的傳遞非常重要，但原有的行動通信系統發送一般緊急簡訊功能，每分鐘僅能發送2000封，無法因應大量且具時效性的緊急訊息發送。而拜4G技術普及所賜，因此推出透過4G技術即時提供民眾災防告警及應變訊息。災防告警訊息共分為4大類，分別是「國家級警報」、「緊急警報」、「警訊通知」和「每月測試用訊息」。

據NCC所公布的內容，災防告警訊息是採用廣播方式傳送，不會受網路壅塞影響，可在幾秒內同時傳遞訊息至區域內的手機。但為什麼會出現有人收的到，又有人沒收到的狀況呢？台灣電信產業發展協會官網為此整理了5點可能導致無法收到災防告警訊息的原因：

1.訊息發送時，您正在語音通話中

2.訊息發送時，正在使用3G網路上網（APP背景資料傳輸也屬上網）

3.手機開啟飛航模式

4.手機有特別設定拒收「警訊通知」、「緊急警報」或「測試用訊息」

5.手機未更新韌體，不具備完整接收災防告警訊息的功能

若你正是「國家級邊緣人」的話，可以看看自己是否是因為上述情況才導致無法到災防告警訊息，但目前也非所有收機都支援此項功能，民眾也可以前往NCC網站，查詢自己的手機是否支援。

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關鍵字：電信業,中華電信,台灣大哥大,遠傳電信,亞太電信,台灣之星,災防告警,國家傳播通訊委員會,NCC

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