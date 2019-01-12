日本超萌1歲炸毛「海膽頭寶寶」　靠「秀髮」拿下潘婷最新代言

▲日本炸毛海膽頭寶寶chanco。（圖／翻攝自ig@babychanco，下同）
國際中心／綜合報導
日本知名寶寶網紅Chanco靠著一頭濃密的「爆炸海膽頭」在ig上爆紅，超高人氣吸引30萬名粉絲追蹤，可以說寶寶界的最夯網美。而美髮用品大廠潘婷近日更是相中Chanco的特色爆炸頭，簽下Chanco做為最新代言人，從最近才釋出多張廣告照中可以看出，潘婷保留Chanco的特色爆炸頭，萌翻一票網友。
1歲的Chanco出生於2017年12月，一開始Chanco的媽媽為了紀錄她的成長歷程，特地開了一個帳號專門上傳Chanco的照片，沒想到Chanco一頭超有特色的「炸毛」意外爆紅，光是追蹤人數就有30萬，每張照片都能獲得數萬人按讚。
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2018年。 染めない、隠さないグレイヘアが、多くの女性の賞賛を得た近藤サトさん。 生まれたままの髪の個性が、世界中の人々に愛された爆毛赤ちゃん @babychanco 。 ・ ふたりはわたしたちに、自分を素直に表現することの大切さを 教えてくれたのかもしれません。 ・ 2019年。 もっとたくさんの人たちが「なりたい私」へ、一歩踏み出せる年でありますように。 #さあこの私で行こう ・ パンテーンは美しい髪で、すべての女性を応援します。 ・ In 2018, Sato Kondo, who proudly lives without coloring or hiding her grey hair, won the admiration of many women. Hairmax Baby, @babychanco , received love from people all over the world because of her naturally unique hair. ・ In some way or other, these two may have taught us the importance of expressing our true selves. ・ In 2019, We hope many more women will take a step forward towards who they want to be. ・ ・ #さあこの私で行こう #さあこの髪で行こう #HairWeGo #パンテーン #pantene #近藤サト #グレイヘア #爆毛赤ちゃん #babychanco
日本美髮用品品牌潘婷更是看準了Chanco的超高人氣，簽下年僅1歲的Chanco作為代言人之一。潘婷表示，先前外國的娛樂雜誌曾經以「用在潘婷的廣告上如何呢？」為題刊登報導，邀請Chanco作為代言人也是以此為契機所發展出的企劃。
事實上，Chanco剛出生時，髮量就已經明顯較一般新生兒多。接著，她頭髮的長度與厚度持續以驚人的速度增長。家人特地為她開設的ig帳號，也因此取名為「髪記錄 / hair diary」，更使用「爆毛」來形容她。
由Chanco的照片中可見，她的頭髮不僅茂密，還非常蓬鬆。當她的頭髮還是濕的時候，看起來就和一般的孩子沒兩樣，但只要一吹乾以後，頭髮甚至可以占據整顆鏡頭，且相當有光澤，從正面看彷彿一頭小獅子，從背後看又變成一塊棉花糖。
▼chanco的最新代言照出爐。（圖／取自日本潘婷）