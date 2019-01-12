專訪／韓冰催韓國瑜快開口　「神力女超人」許淑華下一步先打連任

文／徐政璿

今年九合一大選，高雄市長之戰殺得激烈，國民黨韓國瑜擊敗民進黨陳其邁，成功讓20多年的綠地變藍天，但選後沒多久卻因為小內閣頻頻出包，而開始面對負面聲浪。在選戰期間擔任韓國瑜團隊發言人、「神力女超人」許淑華緩頰地說，選民的期待高，當然就用放大鏡來檢視。

談到當初加入韓國瑜團隊的過程，許淑華接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，那時候在一場餐敘裡，吃完飯要走了，韓冰就說拉著韓國瑜說「你要跟他開口」，韓國瑜就有點拉不下臉地說，能不能幫忙擔任競選團隊的發言人。由於她非常欣賞韓國瑜在競選國民黨主席期間的論述和表現，因此就接下了任務。

許淑華表示，韓國瑜大概是在最後一個月左右，聲量不斷堆疊起來，這一波代表大家對韓國瑜的期待，渴望改變的能量非常得大，在這種情形底下，「我覺得我們都能夠料想得到用放大鏡檢視他」，但她並不會把這些批評，看做是負面的評價。

▲韓國瑜女兒韓冰（左一）。（資料照／記者宋德威攝）

許淑華指出，民眾就是對高雄有一定的期待，進度才會盯得非常緊，包括賽馬等爭議，有些別人給韓國瑜的建議還沒這麼成熟，「不過你可以看得到他（韓國瑜）對別人的建議都是虛心接受」，這就是做市長內心必須容納很多人給他的想法，評估之後自然會篩選可行或不可行，批評也沒關係，大家願意給他建議，都是一種期待，代表大家希望看到高雄有前進的力量。

談到韓國瑜上任後是否還有時間與選前的團隊聯繫互動，許淑華說，這次選戰之後，「我們很難得變成一家人」，一路上走來團隊雖然人不多，但就像一家人，因為對待身邊的人就像家人般看待，不會說選舉請你來，選後就是自動歸位，這份感情非常難得，選後也有一些聚餐。

對於自己的下一步，許淑華說，基本上她在南投服務10幾年，這次就是替2020立委做準備，接下來百里侯（南投縣長）是很多人政治人物走到一個階段會希望挑戰的目標，他自己當然也希望能夠挑戰，但前提是要能順利連任，屆時也一定會努力爭取黨內初選。

▲《ETtoday新聞雲》專訪國民黨立委許淑華。（圖／記者黃克翔攝）

至於2020總統大選，黨內天王們紛紛表態角逐，初選辦法仍未確定，許淑華也有ㄧ些想法。她認為，儘管黨章規定是70%採取全民調、30%採取黨員投票，可是觀察國民黨後期在10年間，不管是總統、縣市長、立委，只要黨內初選，候選人都同意用全民調的方式，「我個人也認為全民調比較適合」。

許淑華也憂心地表示，在不到一年時間就要選舉，希望黨內能趕快決定總統人選；因為越早決定候選人去打仗的話，除了展現在野黨的效率，大家也不會那麼焦慮。

▼馬英九、王金平、朱立倫、吳敦義。（組合圖／記者李毓康、屠惠剛、湯興漢攝）