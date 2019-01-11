「違法的地方沒記清楚」丁守中控法官驗票不積極　要全部重驗

圖文／鏡週刊

國民黨台北市長參選人丁守中以3,254票之差落敗後聲請驗票，票數還比原得票數少470票，柯文哲也少157票，重新計票後，柯文哲多贏313票，領先3,567票，丁守中另提選舉無效訴訟，台北地院今（11日）再度開庭，他的律師團指控，驗票時有的法官不積極，違法的地方沒記清楚，要求重驗全部1,563個投開票所選舉人名冊，法院尚未准許，將擇期再開庭。

今天台北地院再開庭，丁守中未親自出庭，他委請律師團表示，日前法院出動50組法官驗票時，有法官態度不積極，因為有些法官以為只是來算票數的，態度不是很積極，有些違法的地方，在驗票時沒有記清楚，要求重驗選舉人名冊。

承審法官認為，驗票時丁守中陣營也有派律師在場，希望丁守中的律師團能提出有問題的選舉人名冊是哪些投開票所，但律師團認為驗票時很多的瑕疵都因不明原因沒記載，如果法官認為重驗範圍太大，會再向法院陳報重驗範圍。

丁守中確定驗票未翻盤後，立即另闢戰場，向台北地院提出「選舉無效」之訴，希望台北市長選舉重新投票，丁守中若能證明選務機關辦理選舉違法，且足以影響選舉結果，二者缺一不可，即能獲判勝訴，台北市長將重新選舉，一審要在半年內審結，可上訴到二審，也是半內年審結，若丁守中勝訴確定，即可以再度與柯文哲對決，由選民重新投票決定誰是台北市長。

目前丁守中以選委會為被告，指控選務違法，主要指是棄保、公投亂大選、選民簽名領票後選務人員未確認、灌票、邊開票邊投票…等，若丁守中能證明上述事項違法，且足以影響選舉結果，即可獲判選舉無效。

日前台北地院首次開庭，丁守中出庭指出，已蒐集4萬3,500個證據，並找到近千餘位證人可證明選務違法，丁守中表示，提訴訟的是要讓選務機關公正、防止選委會操縱選務及邊投票邊開票的違法，一切交給司法，有信心還公道。



更多鏡週刊報導

【貴婦夫捲款】貴婦奈奈逃亡還獲判賠15萬 債主可追償

【蘇貞昌組新閣】證實接交通部長 林佳龍：仍會以台中為家

馬英九洩密案更一審 判太陽花學運無罪的庭長中籤